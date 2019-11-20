Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

На Гран При Бразилии Карлосу Сайнсу досталось третье место после штрафа Льюиса Хэмилтона. Этот подиум (хотя фактически испанец на пьедестал во время церемонии награждения и не поднимался) стал для него первым в карьере, а для McLaren – первым с австралийского этапа 2014 года.

Экс-пилот Mercedes Нико Росберг рассказал, что раньше считал Сайнса четвертым по силе гонщиком в современной Ф1, но теперь переставил его на третье место.

«Сайнс заканчивает невероятный сезон, – сказал Росберг в блоге на YouTube. – Я всегда говорил, что он входит в четверку лучших гонщиков года вместе с Леклером. В этой четверке Леклер, Сайнс, Ферстаппен и Хэмилтон.

После этой гонки я бы, возможно, поставил Хэмилтона на первое место. Пожалуй, он слегка впереди Ферстаппена. Но Сайнс теперь третий – прямо перед Леклером.

Он провел потрясающий сезон, заработал много очков для McLaren. Он проделал совершенно фантастическую работу».

По итогам 20 Гран При нынешнего сезона Сайнс занимает седьмое место в личном зачете – он опережает всех соперников по середине пелотона и Алекса Элбона, а Пьеру Гасли уступает лишь по лучшему результату в гонке.