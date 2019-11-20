Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari
Чемпион 2016 года предложил собственный рейтинг – и в нем поставил испанца из McLaren в один ряд с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.
На Гран При Бразилии Карлосу Сайнсу досталось третье место после штрафа Льюиса Хэмилтона. Этот подиум (хотя фактически испанец на пьедестал во время церемонии награждения и не поднимался) стал для него первым в карьере, а для McLaren – первым с австралийского этапа 2014 года.
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Экс-пилот Mercedes Нико Росберг рассказал, что раньше считал Сайнса четвертым по силе гонщиком в современной Ф1, но теперь переставил его на третье место.
«Сайнс заканчивает невероятный сезон, – сказал Росберг в блоге на YouTube. – Я всегда говорил, что он входит в четверку лучших гонщиков года вместе с Леклером. В этой четверке Леклер, Сайнс, Ферстаппен и Хэмилтон.
После этой гонки я бы, возможно, поставил Хэмилтона на первое место. Пожалуй, он слегка впереди Ферстаппена. Но Сайнс теперь третий – прямо перед Леклером.
Он провел потрясающий сезон, заработал много очков для McLaren. Он проделал совершенно фантастическую работу».
По итогам 20 Гран При нынешнего сезона Сайнс занимает седьмое место в личном зачете – он опережает всех соперников по середине пелотона и Алекса Элбона, а Пьеру Гасли уступает лишь по лучшему результату в гонке.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari
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