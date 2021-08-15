Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

Уход из Формулы 1 Нико Росберга стал настоящей сенсацией. Ведь в этот момент (в конце 2016 года) немцу был всего 31 год, и пилот только что одержал победу в чемпионате мира, выиграв противоборство с Льюисом Хэмилтоном.

Гонщик объявил о своем решении в начале декабря – между тем, за несколько месяцев до этого, в июле, Mercedes продлила контракт с немцем до конца 2018 года. На днях в интервью американскому журналу Time гонщик рассказал, сколько он мог бы заработать в Mercedes в рамках нового контракта.

«Я хотел избежать ситуации, когда ты становишься отработанным материалом и вынужден уходить, потому что больше никому не нужен, – в частности сказал Росберг. – При этом на кону стояло 100 миллионов долларов, но я отказался от возможности их заработать.

Меня тянуло к другой жизни. Когда ты участвуешь в гонках, то толком не принадлежишь себе. И с точки зрения интересов моей семьи уход из гонок был наилучшим решением. Поэтому я ни секунды не переживал о том, что лишусь возможности заработать эти деньги».

Само собой, в интервью пилоту не удалось избежать воспоминаний о том напряжении в команде и за ее пределами, к которому привело соперничество Росберга и Хэмилтона по ходу трех сезонов совместных выступлений в Mercedes. В частности, гонщик подхватил использованную журналистом аналогию – тот сравнил напарников с соавторами музыкальных произведений, которые плодотворно работают вместе в начале карьеры, но прекращают сотрудничество, став знаменитыми.

«Точно – и они начинают ругаться больше и больше, а потом расходятся. Потому что на кону стоит так много денег и других признаков признания.

В итоге появилось два лагеря – мои болельщики и болельщики Хэмилтона. И все фанаты Льюиса, конечно, были против меня. Я помню, как однажды оказался лицом к лицу с девочками лет четырех, которые были со своими отцами – и эти девочки кричали мне “бууу” и показывали большой палец, опущенный вниз. Их отцы рассказывали им, что я – негодяй и что меня надо обшикать».