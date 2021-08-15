Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м
Формула 1 Новость

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

Автор:
, главный редактор

В своем интервью известному американскому изданию пилот также рассказал, в какую сумму ему обошелся внезапный уход из Формулы 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

Уход из Формулы 1 Нико Росберга стал настоящей сенсацией. Ведь в этот момент (в конце 2016 года) немцу был всего 31 год, и пилот только что одержал победу в чемпионате мира, выиграв противоборство с Льюисом Хэмилтоном.

Гонщик объявил о своем решении в начале декабря – между тем, за несколько месяцев до этого, в июле, Mercedes продлила контракт с немцем до конца 2018 года. На днях в интервью американскому журналу Time гонщик рассказал, сколько он мог бы заработать в Mercedes в рамках нового контракта.

«Я хотел избежать ситуации, когда ты становишься отработанным материалом и вынужден уходить, потому что больше никому не нужен, – в частности сказал Росберг. – При этом на кону стояло 100 миллионов долларов, но я отказался от возможности их заработать.

Меня тянуло к другой жизни. Когда ты участвуешь в гонках, то толком не принадлежишь себе. И с точки зрения интересов моей семьи уход из гонок был наилучшим решением. Поэтому я ни секунды не переживал о том, что лишусь возможности заработать эти деньги».

Само собой, в интервью пилоту не удалось избежать воспоминаний о том напряжении в команде и за ее пределами, к которому привело соперничество Росберга и Хэмилтона по ходу трех сезонов совместных выступлений в Mercedes. В частности, гонщик подхватил использованную журналистом аналогию – тот сравнил напарников с соавторами музыкальных произведений, которые плодотворно работают вместе в начале карьеры, но прекращают сотрудничество, став знаменитыми.

«Точно – и они начинают ругаться больше и больше, а потом расходятся. Потому что на кону стоит так много денег и других признаков признания.

В итоге появилось два лагеря – мои болельщики и болельщики Хэмилтона. И все фанаты Льюиса, конечно, были против меня. Я помню, как однажды оказался лицом к лицу с девочками лет четырех, которые были со своими отцами – и эти девочки кричали мне “бууу” и показывали большой палец, опущенный вниз. Их отцы рассказывали им, что я – негодяй и что меня надо обшикать».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

Предыдущая новость

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

1 ч
2
Формула 1

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

18 ч
3
Формула 1

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

1 дн
4
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

2 дн
5
Формула E

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

2 ч
Самое важное:
Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона
Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

1 ч
Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м
Формула 1

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

18 ч
Элбон приехал на этап IndyCar поболтать с Грожаном
Формула 1

Элбон приехал на этап IndyCar поболтать с Грожаном

21 ч
Мазепин рассказал о тоске по кровати и любви к борщу
Формула 1

Мазепин рассказал о тоске по кровати и любви к борщу

22 ч
СМИ пугает читателей пятью гонками Ф1 на Ближнем Востоке
Формула 1

СМИ пугает читателей пятью гонками Ф1 на Ближнем Востоке

23 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
«Не можем позволить себе спать». Лидер Suzuki опять недоволен Гран При Австрии
MotoGP

«Не можем позволить себе спать». Лидер Suzuki опять недоволен

Грожан во второй раз поднялся на подиум в гонке IndyCar Гран При Индианаполиса II
IndyCar

Грожан во второй раз поднялся на подиум в гонке IndyCar

Две Hyundai лидируют в Ралли Бельгия по итогам субботы Ралли Бельгия
WRC

Две Hyundai лидируют в Ралли Бельгия по итогам субботы

Нико Росберг Больше от
Нико Росберг
Росберг посоветовал Red Bull изменить состав
Формула 1

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

Росберг: Вольф делает из Red Bull плохих парней Гран При Венгрии
Формула 1

Росберг: Вольф делает из Red Bull плохих парней

Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену Гран При Великобритании
Формула 1

Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену

Самое читаемое Сегодня

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м
Формула 1 Формула 1

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes
Формула 1 Формула 1

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Формула E Формула E

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу
Формула 1 Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

25 лучших гонок Фернандо Алонсо в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

25 лучших гонок Фернандо Алонсо в Формуле 1

Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й
IndyCar IndyCar

Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й

Самое важное:

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м
Формула 1 Формула 1

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

Элбон приехал на этап IndyCar поболтать с Грожаном
Формула 1 Формула 1

Элбон приехал на этап IndyCar поболтать с Грожаном

Мазепин рассказал о тоске по кровати и любви к борщу
Формула 1 Формула 1

Мазепин рассказал о тоске по кровати и любви к борщу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.