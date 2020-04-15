Росберг: Возле Ферстаппена шансы схода в 10 раз выше
Росберг похвалил Ферстаппена, но не как соперника
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен известен в Формуле 1 неуступчивым характером и рискованными маневрами. Соперники неоднократно жаловались на его опасные смещения при торможении и атаки на недостаточном пространстве.
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг признался, что любит наблюдать за Ферсаппеном со стороны, но находиться рядом с голландцем на трассе ему не нравилось.
«Я его большой поклонник, – признался Росберг Sky Sports. – Он восхитительный пилот, за ним очень интересно наблюдать. Но бог ты мой, ехать рядом с ним в гонке! Риск схода возрастает в десять раз.
В мой чемпионский сезон он был рядом со мной во всех четырех последних гонках. И обогнал, кажется, в трех из этих четырех гонок. Это была драка».
В прошлом году Ферстаппен раскритиковал Росберга за его слова о других пилотах, сказанные в качестве эксперта. После этого немец принес извинения и пообещал сменить тон.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Росберг В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Росберг: Возле Ферстаппена шансы схода в 10 раз выше
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