Росберг: Вольф делает из Red Bull плохих парней

Red Bull утратил лидерство в Формуле 1 после аварий на Гран При Великобритании и Венгрии. Поскольку обе аварии произошли по вине пилотов Mercedes, австрийская команда активно обвиняет в них своих конкурентов.

По мнению Нико Росберга, такое поведение играет на руку боссу Mercedes Тото Вольфу, который за счет этого мотивирует свою команду и выставляет соперников в дурном свете.

«Руководство играет решающую роль, а Тото руководит очень хорошо, – сказал Росберг каналу Sky Sports. – Он заставляет Red Bull выглядеть все более плохими парнями из-за их протестов и прочего. Тото также очень умно ведет игры с журналистами, а также заводит команду на то, чтобы победить [Red Bull]».

При этом в Red Bull, по мнению Росберга, действуют хуже: «Я бы сказал, что в последние дни они не слишком умны. Кристиан и Макс действуют не идеально, и из-за этого проигрывают. Я бы сказал, что сейчас большое преимущество на стороне Хэмилтона и Mercedes».