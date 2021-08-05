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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Росберг: Вольф делает из Red Bull плохих парней

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Бывший пилот Mercedes считает, что Тото переигрывает Red Bull на психологическим фронте

Росберг: Вольф делает из Red Bull плохих парней

Red Bull утратил лидерство в Формуле 1 после аварий на Гран При Великобритании и Венгрии. Поскольку обе аварии произошли по вине пилотов Mercedes, австрийская команда активно обвиняет в них своих конкурентов. 

По мнению Нико Росберга, такое поведение играет на руку боссу Mercedes Тото Вольфу, который за счет этого мотивирует свою команду и выставляет соперников в дурном свете.

«Руководство играет решающую роль, а Тото руководит очень хорошо, – сказал Росберг каналу Sky Sports. – Он заставляет Red Bull выглядеть все более плохими парнями из-за их протестов и прочего. Тото также очень умно ведет игры с журналистами, а также заводит команду на то, чтобы победить [Red Bull]».

При этом в Red Bull, по мнению Росберга, действуют хуже: «Я бы сказал, что в последние дни они не слишком умны. Кристиан и Макс действуют не идеально, и из-за этого проигрывают. Я бы сказал, что сейчас большое преимущество на стороне Хэмилтона и Mercedes».

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