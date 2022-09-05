Росберг вновь раскритиковал Ferrari. Бинотто ему ответил

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Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом стартовали на Гран При Нидерландов со второй и третьей позиций – но не смогли хотя бы сохранить их по ходу дистанции. Монегаск с большим трудом дотянулся до нижней ступени подиума, а испанец и вовсе остался восьмым.

Механики забыли одно из колес для машины Сайнса на первом пит-стопе, а по ходу другой остановки дали испанцу отмашку начинать движение, когда мимо проезжал Фернандо Алонсо – Карлосу присудили за это пять секунд штрафа.

Чемпион Ф1 2016 года Нико Росберг, которого по-прежнему не пускают в паддок, в эфире Sky Sports раскритиковал Скудерию.

«Бог ты мой, – сказал немец, сидя у себя дома в Монако. – Маттиа Бинотто продолжает говорить: "Нет-нет, менять ничего не нужно, все в порядке". Когда же будет пора?

Это просто невозможно. Даже команды Формулы 2 и Ф3 работают с тактикой и проводят пит-стопы лучше, чем Ferrari.

Ты заезжаешь на пит-лейн для плановой остановки, а шин нет. Мне кажется, им уже стоит что-то поменять».

Репортеры попросили главу Скудерии Маттиа Бинотто прокомментировать слова Нико.

«Начнем с того, что всегда просто говорить, глядя снаружи, – ответил итальянец. – А критиковать еще проще.

Но мы не будем проводить перестановки, вот что я отвечу Росбергу. У нас работают отличные люди, а в этом спорте, как доказано временем, очень важна стабильность. Нам важно прибавлять день за днем, от гонки к гонке.

Я не сомневаюсь в наших сотрудниках. Любой команде требуются годы, чтобы войти в число лидеров. И нет оснований думать, что с нами это должно работать по-другому».

Он добавил про проблемы на пит-стопах: «Ему [Росбергу] следовало бы знать, ведь он довольно опытный пилот. Исправить такие вещи гораздо проще, чем найти скорость.

А в этот раз, по моему мнению, у нас не было именно скорости».

Отставание Ferrari от Red Bull в Кубке конструкторов достигло уже 135 очков, тогда как Mercedes после Зандфорта в 30 баллах позади итальянцев.

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