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Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года

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Росберг включил напарника Квята в топ-5 пилотов 2020 года
Автор:
, Редактор

Лучшим бывший гонщик Mercedes признал своего экс-напарника Люиса Хэмилтона

Перед гонкой в Абу-Даби чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг в своем блоге на ютьюбе назвал пятерых действующих гонщиков, которые по его мнению являются лучшими в сезоне 2020 года.

«Льюис Хэмилтон определенно номер один, – сказал Росберг о своем бывшем напарнике. – Он продолжает доминировать уже который год, и именно это в нем более всего поражает.

Вторым я считаю Макса Ферстаппена. Как по мне, Хэмилтон и Ферстаппен сейчас вообще выступают в отдельной лиге. Макс постоянно выжимает максимум из своей машины, и это впечатляет.

Что касается третьего места, то мне трудно сделать выбор между Даниэлем Риккардо и шарлем Леклером. Лично я бы все же отдал третье место Леклеру, так как он показал отличный результат, испытывая огромные проблемы с машиной Ferrari. К тому же он побил своего напарника Себастьяна Феттеля, талант которого не вызывает сомнений.

Так что Риккардо пусть будет четвертым. Он проводит отличный сезон, учитывая возможности его болида.

Ну а пятый лучший гонщик этого года для меня Пьер Гасли. Он сильно прибавил, вернувшись в AlphaTauri. Победа в составе этой команды определенно дает ему право быть в топ-5».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг
Автор Сергей Иванов

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