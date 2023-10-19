Росберг увидел вину Mercedes в столкновении пилотов команды на старте в Катаре

Уже завтра участники Формулы 1 начнут уик-энд в американском Остине – в пятницу по местному времени состоятся единственная тренировка и квалификация.

Но пока поток новостей и цитат из столицы Техаса еще не набрал силу, поклонникам спорта остается обсуждать лишь скандал в руководстве Red Bull да события прошлой гонки в Катаре.

Одним из главных эпизодов тогда стало столкновение Льюиса Хэмилтона со своим партнером по Mercedes Джорджем Расселлом в первом же повороте.

Рассуждая об этой ситуации, бывший гонщик команды из Брэкли Нико Росберг отметил, что тактические действия самой Mercedes по выбору резины своим пилотам на стартовый отрезок заметно повысили вероятность каких-то сложностей.

«На самом деле, обсуждать тут особенно нечего, – сказал Росберг в интервью Sky. – Ситуация однозначная. У Льюиса были слики Soft, от которых ему было важно получить максимум.

Он был достаточно быстр, чтобы опередить [Макса] Ферстаппена, но чуть просчитался и начал заужать траекторию несколько раньше, чем требовалось. В итоге все три пилота [включая Расселла] оказались слишком близко.

Льюис допустил маленькую ошибку, которая имела большие последствия. Такие вещи не должны происходить. И верно говорят, что к случившемуся привели действия Mercedes – команда дала мягкую резину тому из гонщиков, кто был на решетке позади напарника.

Льюис на Soft обязан был действовать агрессивно, иначе бы он откатился назад».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG

Руководитель Mercedes F1 Тото Вольф не приезжал в Катар, так как в тот момент проходил восстановление после операции на колене. При этом у него был полный доступ ко всей информации, включая радиопереговоры.

«Гонка в Катаре показала, что порой может происходить, – сказал позже австриец. – Ни в одной команде не хотят видеть столкновения своих пилотов. В нашем случае это был особенно неудачный момент, так как машина была быстра и позволяла заработать много очков.

Но хотя бы реакция пилотов и команды порадовала меня. Льюису и Джорджу отлично известно, что выше всего стоят общие интересы, и нельзя рисковать ими.

Уверен, мы пройдем через случившееся и станем сильнее. Сейчас мы сфокусированы на Остине и нацелены добиться максимума от предстоящего уик-энда».

Mercedes на 28 очков опережает Ferrari в споре за вторую строчку Кубка конструкторов за пять этапов до конца чемпионата.