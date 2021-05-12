Росберг упал с мотоцикла в Монако и застрял: видео

Чемпион Ф1 Нико Росберг опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоблог, в котором рассказывает про уик-энд Формулы Е в Монако. Самым примечательным в ролике стал эпизод падения с мотоцикла.

Как рассказал сам Нико, он использовал свою популярность и получил право проехать на мотоцикле по трассе, которая уже была закрыта для подготовки к гонкам. «Вообще-то, на байках сюда нельзя, но я сказал, что я Росберг и снимаю видео, и мне разрешили. Приятно быть известным», – пошутил немец.

После этого он заехал в один из отелей, чтобы забрать у своего знакомого пропуска на гонку. А вот дальше события приняли не самый приятный для Нико оборот. Трогаясь с места, он уронил свой мотоцикл Energica, построенный по индивидуальному заказу, и оказался зажат между ним и стоящей здесь же Audi.

Вот как это было (самый экшн с отметки 2:45):