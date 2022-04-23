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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Росберг: У меня болят спина и голова при одном взгляде на Mercedes W13

Бывший пилот команды предположил, почему там до сих пор не справились с козлением

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Росберг: У меня болят спина и голова при одном взгляде на Mercedes W13
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В квалификации Формулы 1 в Имоле оба пилота Mercedes не попали в финальный сегмент. Невооруженным взглядом было видно, что несмотря на некоторые обновления их болиды продолжали сильно козлить — то есть совершать поступательные вертикальные движения при движении на прямых.

Эта проблема известна с начала предсезонных тестов, но в Mercedes уже два месяца ничего не могут с этим поделать. Бывший гонщик команды Нико Росберг попытался объяснить, в чем, на его взгляд, заключается главная сложность.

«Невероятно видеть такие проблемы у Mercedes, – сказал Росберг. – Их машины вообще не работают. При одном взгляде на то, как прыгают их машины, у меня начинает болеть спина и голова, это просто невероятно.

А им в конце прямых приходится тормозить и поворачивать в таких условиях. Невозможно быть уверенным в машине при такой тряске, невозможно атаковать. И, похоже, они до сих пор не знают, что с этим поделать. Так непривычно видеть их растерянными.

Мне кажется, проблема в том, что при таком уровне козления очень трудно собрать корректные данные, так как положение машины все время меняется. И в аэродинамической трубе они не могут полностью воспроизвести условия на трассе, поскольку там условия стабильные. Это большая проблема, когда ты не можешь понять причины происходящего, а без этого понимания невозможно и найти решение».

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