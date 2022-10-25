Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull

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Нико Росберг, которого по-прежнему не пускают в паддок Ф1 из-за отсутствия прививки от коронавируса, поделился мнением о том, как может развиваться история с превышением командой Red Bull лимита бюджетов в 2021 году.

Ранее FIA опубликовала отчет, в котором говорится о небольшом перерасходе – но даже в этом случае потенциальным наказанием может стать лишение очков, что грозит лидеру команды Максу Ферстаппену потерей первого чемпионского звания.

Сейчас FIA настаивает, чтобы команда признала свою вину, но в Милтон-Кинсе рассчитывают за столом переговоров убедить боссов спорта, что в действительности превышения не было вовсе. Временно этот диалог заморожен после смерти основателя и владельца RBR Дитриха Матешица.

В эфире Sky Sports Росберга спросили, что он считает в данном случае адекватным наказанием. 37-летний немец ответил: «Очень сложно ответить на этот вопрос. Прежде всего, у нас нет полной информации, всех деталей о нарушении.

На что именно были потрачены избыточные деньги? На покупку бутербродов или подготовку дополнительных обновлений для машины? Очень сложно судить, глядя извне. Очень много факторов, которые следует принять во внимание.

Главная проблема для FIA в том, что из этой ситуации нет хорошего выхода. Если они отберут очки у команды в прошлогоднем чемпионате – а в самом скверном случае у самого Макса – это будет очень плохо для всех.

Но если имеет место серьезное финансовое нарушение в пару миллионов или около того, то оно реально принесло преимущество в скорости машины. Потому, если FIA избежит жесткого и агрессивного ответа, ничего хорошего тоже не будет.

Именно потому они в сложной ситуации. Я надеюсь, FIA все сделает правильно и сможет найти выход. Давайте наберемся терпения».

Нико добавил, что обстоятельства чемпионства Ферстаппена накладывают на спортивных арбитров дополнительный прессинг.

«Самое ужасное в том, что судьба титула решилась в последнюю секунду, – объяснил сильнейший пилот Ф1 2016 года. – Если я верно помню, это был последний круг последней гонки сезона.

Просто не знаю, как они с этим разберутся. Очень непростая ситуация».

Между тем, слухи из паддока доносят, что FIA и Red Bull в действительности уже пришли к согласию о величине наказания, но объявление об этом решили отложить из-за смерти Матешица.

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