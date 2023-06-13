Росберг связал с Хэмилтоном слухи об уходе Макса из Ф1

Макс Ферстаппен за явным преимуществом выиграл титул чемпиона Ф1 в прошлом году и должен повторить такой результат в нынешнем, если не случится какого-то невероятного форс-мажора.

Голландцу всего 25 лет, а по числу выигранных за карьеру Гран При он уже входит в шестерку сильнейших за всю историю спорта. Следующая победа позволит пилоту сравняться с Айртоном Сенной.

Неудивительно, что среди поклонников Ф1 весьма популярна теория, что уже в скором будущем Макс предпочтет завершить карьеру, так как уже слишком многого добился. Сам Ферстаппен недавно подлил масла в огонь, сказав, что не уверен в продолжении выступлений после 2028 года (до этого времени пилот связан контрактом с Red Bull).

Неожиданный взгляд на ситуацию предложил Нико Росберг. Экс-пилот и популярный эксперт заявил, что мысли об уходе из Ф1 стали посещать Ферстаппена благодаря Льюису Хэмилтону.

«Макс начал говорить [о завершении карьеры] как раз после того сезона, в котором у них было невероятное сражение с Льюисом, – отметил немец в эфире Sky Sports, имея в виду чемпионат-2021. – Именно тогда он заговорил, что не станет выступать слишком долго, если каждый сезон будет столь напряженным.

Эти сражения настолько яростные и напряженные, что из-за них ты уже не испытываешь никакого удовольствия от гонок»

Сам Хэмилтон тем временем продолжает переговоры с Mercedes о новом контракте и явно не собирается уходить из Ф1 в ближайшие годы.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool