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Росберг связал ошибки Сайнса с возросшим давлением

Чемпион мира и гоночный эксперт предложил собственное объяснение сложностей Карлоса в Ferrari

Кемаль Шенгюл
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Росберг связал ошибки Сайнса с возросшим давлением
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Придя в Ferrari перед сезоном 2021 года, Карлос Сайнс сумел сразу же добиться в новой команде хороших результатов, а по итогам дебютного сезона удивил многих, переиграв по очкам Шарля Леклера. 

Однако чемпионат-22 начался для испанца совершенно иначе: на первых Гран При ему не удавалось угнаться за напарником, а в Австралии он и вовсе выбыл из гонки после собственной ошибки. Уик-энд в Имоле начался по тому же сценарию: в пятничной квалификации испанец улетел с трассы, потому будет стартовать в спринте только десятым. 

В эфире телеканала Sky Sport чемпион мира 2016 года Нико Росберг объяснил, почему, по его мнению, Сайнс не в силах конкурировать с партнером по команде, как годом ранее. 

«Дело в прессинге, – отметил немец. – Возможно, его стало слишком много. Психологически нет ничего сложнее, чем выступать за Ferrari в то время, когда ее машина позволяет выигрывать гонки и титулы.  

Карлос в отличной физической форме, но ему все равно сложно выйти на один уровень с Леклером, который сейчас невероятно хорош». 

После трех этапов Сайнс отстает от Леклера на 38 очков или в два с лишним раза. Субботнюю гонку в Имоле Шарль начнет вторым – в нынешнем сезоне он ни разу не опустился на решетке ниже первого ряда.

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