Росберг сравнил старт гонки с ожиданием родов
Экс-чемпион мира нашел немало общего между ключевыми событиями в спортивной и личной жизни
Решение Нико Росберга закончить выступления в Формуле 1 было неожиданным для большинства тех, кто следит за чемпионатом мира – немецкий пилот объявил об этом в 31 год, вскоре после завоевания чемпионского титула и имея на руках контракт на дальнейшие выступления в чемпионской команде.
Недавно в интервью австрийской газете Standard спортсмен рассказал о причинах такого решения – упомянув в частности о серьезном эмоциональном стрессе, который испытывают пилоты. «Перед стартом гонки ты чувствуешь себя примерно так же, как перед дверью комнаты, где через 10 минут родится твой первый ребенок, – проиллюстрировал свою мысль Росберг. – Ты не знаешь, что именно сейчас произойдет, и невероятно взбудоражен. Это серьезная нагрузка на твою нервную систему».
Похожую аналогию гонщик использовал и для описания эмоций от победы в гонке: «Можно сравнить с моментом, когда ты берешь новорожденного ребенка на руки. Конечно, в случае с ребенком эмоций больше – но можно хотя бы в общих чертах представить, что чувствует гонщик».
Словам экс-чемпиона мира, наверное, можно верить: ведь он не только стартовал в 206-ти Гран При, но и стал отцом двух дочерей.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Росберг В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Росберг сравнил старт гонки с ожиданием родов
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