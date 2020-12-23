Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
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Нико – единственный, кто был напарником обоих
Нико Росбергу довелось выступать в одной команде с двумя семикратными чемпионами Формулы 1 – Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном. Чемпион мира 2016 года сравнил двух бывших напарников, выделив отличие в пользу Шумахера.
«Шумахер, безусловно, был самым целостным гонщиком в мире, – цитирует Росберга Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. – Он жил спортом, его мотивация к личному и командному прогрессу во всех сферах была огромной. По-моему, больше таких людей в Ф1 не было».
Однако недооценивать Хэмилтона Росберг тоже не стал: «Он от природы просто гонщик с другой планеты. Садится за руль и сразу едет быстро, это впечатляет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
|Автор
|Иван Матушкин
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Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
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