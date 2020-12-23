Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Поделились
Комментарии
Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Автор:
, редактор

Нико – единственный, кто был напарником обоих

Нико Росбергу довелось выступать в одной команде с двумя семикратными чемпионами Формулы 1 – Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном. Чемпион мира 2016 года сравнил двух бывших напарников, выделив отличие в пользу Шумахера.

«Шумахер, безусловно, был самым целостным гонщиком в мире, – цитирует Росберга Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. – Он жил спортом, его мотивация к личному и командному прогрессу во всех сферах была огромной. По-моему, больше таких людей в Ф1 не было».

Однако недооценивать Хэмилтона Росберг тоже не стал: «Он от природы просто гонщик с другой планеты. Садится за руль и сразу едет быстро, это впечатляет».

Читайте также:

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

Предыдущая новость

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Самое важное:

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

2
Формула 1

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

18ч
3
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

2дн
4
Формула 1

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

21мин
5
Формула 1

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

1дн

Самое важное:

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена
Формула 1

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Формула 1

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Infiniti объявила об уходе из Ф1
Формула 1

Infiniti объявила об уходе из Ф1

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.