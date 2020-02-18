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Формула 1 / Новость

Росберг: Шумахер много работал, а у Хэмилтона талант

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Росберг: Шумахер много работал, а у Хэмилтона талант
Автор:
, редактор
18 февр. 2020 г., 04:20

Чемпион мира 2016 года оценил самых титулованных гонщиков в истории Формулы 1

Нико Росберг провел семь лет в команде Mercedes. Три из них немецкий пилот выступал в паре с Михаэлем Шумахером, еще четыре – с Льюисом Хэмилтоном. 

В 2020 году Хэмилтон может выиграть седьмой титул чемпиона Формулы 1 и сравняться с Шумахером. Росберг попробовал сравнить двух пилотов.

«В этом году Льюис может стать величайшим пилотом в истории! Кто мог подумать, что кто-то доберется до рекордов Шумахера? Конечно, некоторые будут говорить, что Михаэль остается величайшим пилотом. Но то, что Льюис достиг такого, просто безумно. 

Мне повезло выступать с каждым из них как минимум по три года, так что я могу сравнить их. Но не могу поставить одного выше другого. Михаэль работает дотошнее всех, его отличает страсть к спорту. Льюис, с другой стороны, скорее, природный талант. И оба невероятные гонщики».

Росберг на год младше Хэмилтона, при этом он завершил карьеру еще три года назад. Но немец не уверен, что Льюис последует его примеру, даже если возьмет седьмой титул.

«Мне трудно поставить себя на его место, – сказал Росберг в интервью RTL. – Льюису 35 лет и он столького достиг. В какой-то момент он может захотеть завести семью или заняться чем-то еще. У него есть другие занятия, например, мода или актерская работа. Думаю, его решение будет зависеть от выступления в этом году. Ведь когда выигрываешь и доминируешь, получаешь больше удовольствия».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Нико Росберг В Магазин
Автор Иван Матушкин

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