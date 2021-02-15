Росберг: Шансы Боттаса побить Хэмилтона снижаются с каждым годом

Льюис Хэмилтон выиграл шесть из семи последних чемпионатов Формулы 1, причем четыре последних титула британец завоевал досрочно. Его бывший напарник по Mercedes Нико Росберг не думает, что в 2021 году кто-то сможет прервать доминацию Хэмилтона.

«У него невероятный талант и лучшая машина, – сказал Росберг в интервью Augsburger Allgemeine. – Единственный, кто может подобраться поближе, это Макс Ферстаппен. Может, и его новый напарник Серхио Перес, если болид Red Bull будет хорош.

Кроме них есть только напарник Льюиса Валттери Боттас. Но его шансы снижаются с каждым сезоном, в котором он проигрывает».

Сам Росберг победил Хэмилтона в одном из трех совместных сезонов, став чемпионом мира в 2006 году. И то, что с тех пор Льюис выиграл все чемпионаты, повышает значение победы Росберга в его собственных глазах:

«Я знаю, насколько он хорош. Теперь он своими титулами и остальному миру доказал, что он лучший в истории. И то, что я его победил, только подтверждает значимость моего успеха».