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Формула 1 Новость

Росберг развеял слухи про обстоятельства своего ухода из Mercedes

Автор:
, Ответственный редактор

Гонщик заверил, что в чемпионской команде никто не был доволен его решением завершить карьеру – и даже наоборот

Росберг развеял слухи про обстоятельства своего ухода из Mercedes

Противостояние Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона стало классикой первых лет турбоэры Ф1. По уровню техники Mercedes намного превосходила соперников, потому три сезона спор за титул был внутренним делом немца и британца.

Льюис дважды взял верх, после чего сильнейшим стал Нико. Но той же зимой – на декабрьской церемонии FIA – Росберг шокировал Формулу 1 объявлением о прекращении выступлений. 

Тот эпизод сопровождали и продолжают сопровождать многочисленные сплетни. Одна из них гласит, что глава Mercedes Тото Вольф был не только не расстроен таким развитием событий, но едва ли не сам подтплкивал Росберга к уходу, чтобы избавиться от внутрикомандного противостояния – пришедший на место Нико Валттери Боттас до сих пор не в силах угнаться за Хэмилтоном.

Однако в недавнем интервью немецкой редакции Motorsport.com Росберг заверил, что все это лишь досужие домыслы. «Ничего такого не было, – сказал он. – У нас было лучшее сочетание гонщиков. Совершенно уверен, что всем в команде было бы проще, если б я остался». 

Победитель 23 Гран При добавил, что в Mercedes несколько раз пробовали уговорить его продолжать выступления – правда, главную активность здесть проявлял все же не Вольф, а прежде всего Ники Лауда. 

Росберг также рассказал, что необходимость дать команде больше времени на поиски замены не позволила ему вдоволь порадоваться победе в чемпионате. 

«Я бы хотел посвятить празднованиям еще как минимум месяц, и только потом объявить об уходе, – признался он. – Если б решение было только за мной, я бы сделал все в январе. Целый месяц вечеринок, потом Рождество, ну а уж потом можно было бы все рассказать. 

Но я сделал так, как сделал – ради Тото и команды, это понятно».

Примечательно, что Вольф, в свою очередь, недавно заявил, что больше никогда не допустит в Mercedes внутренних войн. 

«Это было очень сложно, так как в тот момент я сам был в Ф1 еще новичком, а Нико и Льюис выступали здесь куда дольше, – объяснил австриец в подкасте High Performance. – Но мне все же удалось создать атмосферу, в которой они уважали команду. Порой это требовало железного кулака, но оба поняли, что им не позволят пустить все на самотек, что так они могут навредить Mercedes.

Если в комнате для брифингов устанавливается негативная атмосфера, поскольку гонщики враждебно настроены друг к другу, то это вытягивает изо всех энергию. И такого я больше не допущу никогда».

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Кому сложнее в этом сезоне, Максу или Льюису? Вильнев объяснил
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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