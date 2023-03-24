Росберг: Расставание с Анджелой усложнит положение Хэмилтона

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По ходу Гран При Саудовской Аравии стало известно, что после семи лет сотрудничества Льюис Хэмилтон отказался от продолжения работы со своим тренером по физподготовке и персональной помощницей Анджелой Каллен. О том, что инициатором этого шага был именно гонщик, рассказал глава Mercedes F1 Тото Вольф.

И хотя расставание прошло со взаимными благодарностями и пожеланиями успехов в будущем – то есть без малейших признаков скандала, – оно все равно негативно повлияет на семикратного чемпиона мира.

В этом уверен бывший напарник Льюиса Нико Росберг.

«Думаю, это сделает его ситуацию более сложной, – объяснил чемпион мира 2016 года в эфире Sky Sports. – Анджела была для него настоящим другом.

По ходу гоночного уик-энда ты проводишь с тренером очень много времени. Даже на ужин обычно ходишь с небольшой группой друзей или родных – и непременно с тренером. И для Льюиса не будет ничего хорошего, когда он потеряет такую возможность.

Это станет новым вызовом, с которым ему предстоит справиться. Он должен будет освоиться с непривычной ситуацией».

Другой обладатель титула в Ф1 Дэймон Хилл добавил: «Я считаю, этот разрыв удивил очень многих. Льюис много раз подчеркивал, каким полезным было их сотрудничество. Лично для меня это абсолютный сюрприз».