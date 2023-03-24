Росберг: Расставание с Анджелой усложнит положение Хэмилтона
Экс-пилот Mercedes объяснил, сколь важным человеком для любого участника Ф1 является персональный тренер
По ходу Гран При Саудовской Аравии стало известно, что после семи лет сотрудничества Льюис Хэмилтон отказался от продолжения работы со своим тренером по физподготовке и персональной помощницей Анджелой Каллен. О том, что инициатором этого шага был именно гонщик, рассказал глава Mercedes F1 Тото Вольф.
И хотя расставание прошло со взаимными благодарностями и пожеланиями успехов в будущем – то есть без малейших признаков скандала, – оно все равно негативно повлияет на семикратного чемпиона мира.
В этом уверен бывший напарник Льюиса Нико Росберг.
«Думаю, это сделает его ситуацию более сложной, – объяснил чемпион мира 2016 года в эфире Sky Sports. – Анджела была для него настоящим другом.
По ходу гоночного уик-энда ты проводишь с тренером очень много времени. Даже на ужин обычно ходишь с небольшой группой друзей или родных – и непременно с тренером. И для Льюиса не будет ничего хорошего, когда он потеряет такую возможность.
Это станет новым вызовом, с которым ему предстоит справиться. Он должен будет освоиться с непривычной ситуацией».
Другой обладатель титула в Ф1 Дэймон Хилл добавил: «Я считаю, этот разрыв удивил очень многих. Льюис много раз подчеркивал, каким полезным было их сотрудничество. Лично для меня это абсолютный сюрприз».
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