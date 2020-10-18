Росберг рассказал, за счет чего Renault добилась прогресса
По словам Нико, прорыв французской команды связан с аэродинамикой
На Гран При Айфеля Renault завоевала первый подиум с 2011 года, а в Кубке конструкторов сейчас лишь на шесть баллов отстает от третьего места – до такой позиции команда не поднималась с 2007 года.
Особенного прогресса Renault добилась в недавнее время: за пять последних Гран При Даниэль Риккардо ни разу не опускался ниже шестого места. Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг рассказал, что помогло французской команде.
«Я слышал от людей из Renault, что они добились прорыва в аэродинамическом туннеле, – сказал Росберг. – Это связано с задней частью машины, с диффузором.
Теперь они больше могут себе позволить в плане аэродинамики: они существенно повысили прижимную силу».
Росберг не стал лишать заслуг и пилотов из Энстоуна: «Конечно, Даниэль пилотирует очень хорошо, а Эстебан подбирается к нему все ближе в квалификациях. Сейчас они очень близки, а Renault явно движется вперед».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Росберг
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин