Росберг рассказал, как пойдет борьба Расселла с Хэмилтоном
Нико полагает, что Джорджу предстоит решить для себя сложный вопрос
На этой неделе Mercedes официально подтвердил найм Джорджа Расселла своим пилотом с 2022 года. Многие ждут, что британец наконец даст бой Льюису Хэмилтону после его пяти лет доминирования над Валттери Боттасом.
Последний пилот, которому удалось опередить Хэмилтона в чемпионате, Нико Росберг считает, что на стороне Расселла также будет психологическое преимущество в этой дуэли.
«Хороший момент для Джорджа в том, что ему нечего терять, ведь его будут сравнивать с самым успешным пилотом в истории Формулы 1, – сказал Росберг в эфире Sky Sports. – Никто не ждет от него победы, но если он сможет, то станет величайшим героем всех времен.
В этом сложность ситуации для Льюиса. У него в команде будет молодой парень, который никогда ничего не выигрывал. Льюис в таком положении может только потерять. Представьте, если молодой парень начнет его побеждать. Это будет очень дискомфортная ситуация».
Росберг также отметил, что Расселлу придется выбрать свой подход в борьбе с Хэмилтоном:
«Для Джорджа одним из вызовов станет первая борьба колесо в колесо. Ему придется решить: отступит он или будет бороться. Это сложный выбор. Если он будет бороться и дело дойдет до аварии по его инициативе, это будет катастрофическим началом карьеры в новой команде. Но если вина будет на Льюисе, это придаст Джорджу уверенности.
Тут тонкая линия. Ты можешь оказаться слишком консервативным, как Валттери Боттас. Или слишком агрессивным, как некоторые другие».
Читайте также:
Предыдущая новость
Haas нашла отговорку на случай провала в 2022 году
Следующая новость
Феттель: Не волнуюсь о контракте с Aston Martin