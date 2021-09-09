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Формула 1 Новости

Росберг рассказал, как пойдет борьба Расселла с Хэмилтоном

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Нико полагает, что Джорджу предстоит решить для себя сложный вопрос

Росберг рассказал, как пойдет борьба Расселла с Хэмилтоном

На этой неделе Mercedes официально подтвердил найм Джорджа Расселла своим пилотом с 2022 года. Многие ждут, что британец наконец даст бой Льюису Хэмилтону после его пяти лет доминирования над Валттери Боттасом.

Последний пилот, которому удалось опередить Хэмилтона в чемпионате, Нико Росберг считает, что на стороне Расселла также будет психологическое преимущество в этой дуэли.

«Хороший момент для Джорджа в том, что ему нечего терять, ведь его будут сравнивать с самым успешным пилотом в истории Формулы 1, – сказал Росберг в эфире Sky Sports. – Никто не ждет от него победы, но если он сможет, то станет величайшим героем всех времен. 

В этом сложность ситуации для Льюиса. У него в команде будет молодой парень, который никогда ничего не выигрывал. Льюис в таком положении может только потерять. Представьте, если молодой парень начнет его побеждать. Это будет очень дискомфортная ситуация».

Росберг также отметил, что Расселлу придется выбрать свой подход в борьбе с Хэмилтоном:

«Для Джорджа одним из вызовов станет первая борьба колесо в колесо. Ему придется решить: отступит он или будет бороться. Это сложный выбор. Если он будет бороться и дело дойдет до аварии по его инициативе, это будет катастрофическим началом карьеры в новой команде. Но если вина будет на Льюисе, это придаст Джорджу уверенности. 

Тут тонкая линия. Ты можешь оказаться слишком консервативным, как Валттери Боттас. Или слишком агрессивным, как некоторые другие».

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