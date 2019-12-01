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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Росберг рассказал, как научил Хэмилтона завершать сезоны

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Росберг рассказал, как научил Хэмилтона завершать сезоны
Автор:
, Редактор
1 дек. 2019 г., 12:32

По мнению чемпиона 2016 года, до того, как проиграть ему титул, Льюис Хэмилтон вел себя более расслаблено в последних гонках.

В сезоне 2015 года Льюис Хэмилтон досрочно выиграл чемпиона мира. Его напарник по Mercedes Нико Росберг выиграл три последние гонки сезона, однако это уже ничего не меняло.

В начале 2016 года Росберг продолжил победную серию – и хотя Хэмилтон вскоре вмешался в борьбу за лидерство, Росберг все же сумел завоевать свой первый и единственный чемпионский титул.

Приехав в этом году в Абу-Даби в качестве репортера телеканала Sky Sport и автора собственного видеоблога, Росберг попробовал подвести итог выступлению бывшего напарника в 2019 году.

«Очень важно заканчивать сезон на взлете и отправляться на зимние каникулы непобедимым, – сказал Росберг в своем блоге. – Вы же знаете как говорят в Формуле 1: "Ты хорош ровно настолько, насколько ты был хорош в последней гонке". Так что если ты заканчиваешь сезон победителем, то им ты и выходишь на старт первой гонки следующего года. Ты уверен в себе.

Мне кажется, Льюис усвоил этот урок. В мое время он мог перестать выкладываться на все сто после того, как досрочно выигрывал чемпионат. Я же тогда выиграл три последние гонки, и это придало мне сил в следующем году – а Хэмилтон оказался в роли догоняющего. Так что, я думаю, в этом сезоне он продолжает сражаться до последнего именно после того случая».

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Абу-Даби, однако сам он признался, что в последних гонках стремится не только к победе. По словам действующего чемпиона, он рассматривает финальные этапы как возможность протестировать альтернативные тактические схемы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Пилоты Нико Росберг В Магазин
Автор Сергей Иванов

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