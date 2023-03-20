Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
По мнению чемпиона мира 2016 года, голландец
Конструкторам Red Bull удалось построить к сезону-2023 машину, которая явно превосходит технику конкурентов и делает команду безоговорочным фаворитом чемпионата. После двух дублей в первых гонках наблюдатели заговорили, что борьбу за Кубок конструкторов можно считать законченной.
Макс Ферстаппен пробился на подиум в Джидде с 15-й позиции на стартовой решетке, где оказался после поломки в квалификации. И хотя пока голландец опережает своего напарника Серхио Переса всего на одно очко в таблице общего зачета, мало у кого остаются сомнения, что осенью он станет трехкратным чемпионом мира.
Между тем, по ходу уик-энда Ферстаппен сказал довольно любопытные слова. «Уик-энд в Бахрейне прошел не совсем гладко, так как баланс машины значительно изменился по сравнению с тестами, а также из-за обновлений.
В этот раз у нас возникли проблемы в квалификации. Я не придаю таким вещам особого значения, но когда вы сражаетесь за титул, – в особенности если спор идет между двумя гонщиками одной команды, – важно убедиться, что обе машины одинаково надежны».
Эксперт Sky Нико Росберг, который наконец-то смог вернуться в паддок после снятия всех коронавирусных ограничений, увидел в таких словах повод для упрека.
«Не слишком приятно видеть такое, – сказал немец. – Также до меня дошли слухи, будто Макс пропустил один из субботних брифингов. Как по мне, это неверный настрой на старте сезона. Команда не пожалела сил и блестяще выполнила свою часть работы. Ему стоило бы более отчетливо выразить свою благодарность тем, кто работает рядом».
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