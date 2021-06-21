Хэмилтон возглавлял гонку на финальном отрезке, но не смог сдержать Макса Ферстаппена, который догнал семикратного чемпиона на свежих шинах и смог выйти вперед на предпоследнем круге. После этого преимущество голландца в общем зачете выросло уже до 12 очков.

Комментируя такой исход борьбы в эфире Sky Sports, Нико Росберг назвал действия британца в обороне слишком мягкими.

«Необычно видеть такое от Льюиса, – сказал Росберг. – Он же должен был хлопнуть чертовой калиткой, нет? Льюис всегда был одним из лучших, когда доходило до сражений один на один. Я удивлен, что он даже не попытался.

Можно было как минимум попробовать тормозить позднее и оставить [Ферстаппену] внешний радиус на входе. Мне кажется, для Льюиса такая оборона – это как-то слишком мягко».

Сам Хэмилтон, объясняя свои действия после финиша, заметил: «Прежде всего, на внутренней части поворота было много отработанной резины. Я не хотел еще больше портить свои шины, которые и так были уже сильно изношены.

К тому же, у него была открыта DRS. Если бы он не обогнал меня в тот момент, то сделал бы это уже на следующей прямой. Никакой разницы не было.

Мой передок уже практически не работал, он все равно вышел бы вперед. Было бессмысленно действовать жестче. Думаю, вы видели, что произошло с Валттери [Боттасом] – он [Ферстаппен] просто проехал мимо. Так что я не видел смысла упираться».