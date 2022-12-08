Росберг раскритиковал Ferrari за увольнение Бинотто

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Маттиа Бинотто поплатился за то, что не смог конвертировать скорость и потенциал машины F1-75 в чемпионские титулы. Итальянец покинет Ferrari, которой отдал 28 лет жизни, в конце этого месяца.

И пока поклонники Формулы 1 гадают, кото же Скудерия назначит на его место, немало и тех, кто счел решение отказаться от Бинотто спорным. Маттиа отлично знал команду и пользовался уважением подчиненных, а также превосходно разбирался в технике.

В интервью Gazzetta dello Sport Нико Росберг объяснил, чем трудна работа главы Ferrari и почему боссы напрасно не позволили Бинотто продолжать работу.

«Это вообще одна из самых сложных должностей в мире, – сказал чемпион 2016 года. – И Ferrari теперь придется непросто. На рынке сейчас доступны не так много специалистов. Такая работа сложна и сама по себе, а ведь есть еще и невероятный прессинг. Так что посмотрим, что они будут делать».

Нико продолжил: «Не знаю, стоило ли вообще поступать так. Зато мне отлично известно, сколь важна преемственность для Формулы 1. В Mercedes и Red Bull ключевых сотрудников не меняли уже по десятку лет, если не больше».

Также Росберг выразил мнение, что в нынешней ситуации Скудерии не стоит делать ставку на одного из пилотов, хотя в прошедшем сезоне Шарль Леклер и смотрелся посильнее Карлоса Сайнса.

«Это точно не то, что им сейчас нужно, – объяснил 37-летний эксперт. – Они должны оставить все как в 2022 году, когда гонщики могли бороться».

Нико спросили про Макса Ферстаппена, который удостоился от обычно критически настроенного немца большой похвалы.

«Он выиграл второй титул, – сказал собеседник Gazzetta. – К 25 годам он уже одержал больше побед, чем Алонсо [за всю карьеру]. У него невероятный талант, а теперь Макса можно считать состоявшимся гонщиком: у него есть бойцовский дух, который отличал Сенну и Шумахера, и он больше не допускает ошибок. Ни одному из напарников не удавалось угнаться за ним.

Должен добавить, что меня удивил его плохой старт в чемпионате на фоне превосходства Ferrari. Но он завершил сезон с рекордными 15 победами. И явно входит в пятерку лучших пилотов за всю историю Ф1».

Сам Росберг выиграл за карьеру 23 Гран При – это меньше, чем у Ферстаппена (35) и Алонсо (32), не говоря уж про Феттеля (53) с Хэмилтоном (103).