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Формула 1 / Новость

Росберг про Феттеля: Ferrari перешла на сторону Леклера

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Росберг про Феттеля: Ferrari перешла на сторону Леклера
Автор:
, редактор
17 февр. 2020 г., 07:29

Бывший пилот Mercedes полагает, что четырехкратный чемпион мира утратил поддержку команды из-за неудач.

По итогам 2019 года Себастьян Феттель потерял статус первого номера в Ferrari. Перед стартом нового чемпионата глава Скудерии Маттиа Бинотто заверил, что оба гонщика будут иметь равное положение, однако многие эксперты полагают, что симпатии команды перешли на сторону Шарля Леклера.

Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг полагает, что для восстановления положения в команде Феттелю сначала надо вернуть ее доверие, утраченное из-за неудач.

«У Себастьяна непростая ситуация, потому что команда перешла на сторону Леклера, – сказал Росберг в интервью RTL. – Но на то есть причина: Себастьян не провел ни одного оптимального сезона за последние годы. Теперь ему надо вернуть 100-процентное доверие команды. Особенно важно хорошо выступить в первых гонках».

В прошлом сезоне Феттель одержал одну победу и занял пятое место в чемпионате.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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