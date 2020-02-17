Росберг про Феттеля: Ferrari перешла на сторону Леклера

По итогам 2019 года Себастьян Феттель потерял статус первого номера в Ferrari. Перед стартом нового чемпионата глава Скудерии Маттиа Бинотто заверил, что оба гонщика будут иметь равное положение, однако многие эксперты полагают, что симпатии команды перешли на сторону Шарля Леклера.

Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг полагает, что для восстановления положения в команде Феттелю сначала надо вернуть ее доверие, утраченное из-за неудач.

«У Себастьяна непростая ситуация, потому что команда перешла на сторону Леклера, – сказал Росберг в интервью RTL. – Но на то есть причина: Себастьян не провел ни одного оптимального сезона за последние годы. Теперь ему надо вернуть 100-процентное доверие команды. Особенно важно хорошо выступить в первых гонках».

В прошлом сезоне Феттель одержал одну победу и занял пятое место в чемпионате.