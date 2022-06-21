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Формула 1 / Гран При Канады Новости

Росберг предупредил Расселла: После Канады Хэм стал опаснее

По словам экс-напарника Льюиса Хэмилтона, семикратный чемпион вернул свою форму и может больше ее не упустить

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Росберг предупредил Расселла: После Канады Хэм стал опаснее
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Льюис Хэмилтон в Канаде не только финишировал на подиуме, но и превзошел своего напарника Джорджа Расселла, который до сих пор в этом году выступал успешнее семикратного чемпиона мира.

Подводя итоги уик-энда, бывший напарник Хэмилтона, выигравший у него в 2016 году чемпионский титул, Нико Росберг похвалил обоих.

«До сих пор Джордж проделывал отличную работу, это феноменально, учитывая, насколько трудна в управлении была его машина, – сказал Росберг. – Он был быстр, отлично пилотировал, не совершал ошибок, всегда выжимал максимум – это просто блестяще.

Но похоже его самого это слегка утомило. В субботу, вместо своей типичной стратегии «не рисковать и быть четвертым-пятым», он решил рискнуть и поставил слики, стремясь завоевать поул. Меня эта смелость впечатлила.

Но и Льюис выступил на наивысшем для себя уровне. До сих пор в этом сезоне ему невероятно не везло. Собственно, то, что случилось в Канаде, было для него нормальным уик-эндом, он всегда был силен, и в этот раз тоже.

Я боюсь, что место на подиуме вернет Льюису уверенность. Он никогда не соглашался на то, чтобы быть вторым номером, уступать своему напарнику. И теперь он сверхмотивирован на то, чтобы отыграться в борьбе с Расселлом.

К тому же болиды Mercedes точно стали быстрее. Оцените, как Джордж совершил несколько обгонов перед шпилькой на первом круге. Однако, несмотря на прогресс, Mercedes все еще уступает в скорости Red Bull и Ferrari. У них нет шансов на победу в Сильверстоуне».

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