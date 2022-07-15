Росберг предупредил Мика: Не верь хвальбе, не спеши в Ferrari
По мнению чемпиона 2016 года, Мик Шумахер пока не готов перейти куда-то из Haas
Мик Шумахер выступает в Формуле 1 уже полтора года, однако только в последних двух гонках он сумел заработать первые в своей карьере очки. И тут же удостоился хвалебных слов в свой адрес со стороны многих экспертов.
Не секрет, что Шумахер является юниором Ferrari, и Скудерия хотела бы рано или поздно видеть его своим основным пилотом, однако до недавнего времени речь скорее шла о том, что сын семикратного чемпиона мира может и вовсе потерять место в Формуле 1.
Теперь все вновь прочат Мику блестящую карьеру. Но не его соотечественник Нико Росберг.
«У Мика выдалось тяжелое начало сезона, и мы все рады тому, что он совершил прорыв, – сказал Росберг в интервью немецкой редакции телеканала Eurosport. – Открывая газеты, я не вижу никакой критики в его адрес, и это в очередной раз подтверждает, что самое безумное в нашем спорте, это то, как быстро меняются оценки.
Нужна всего одна гонка и веселое сражение с Ферстаппеном, и все забывают твои прошлые неудачи. Психологически для него это очень важно, это поможет в будущих гонках.
Однако я не думаю, что он теперь готов переходить в топ-команду. Ему еще многому нужно учиться, и последние гонки показали, что он учится. Ему сейчас не следует спешить. Ролевой моделью для Мика может быть Джордж Расселл, который три года отъездил за Williams и отлично подготовился там для того, чтобы теперь блистать в Mercedes».
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