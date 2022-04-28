Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Йос Ферстаппен: Приятно видеть, как Макс обгоняет Хэма на круг Следующая / Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Новости

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

По мнению бывшего пилота, конструкторам уже пора начинать работы над новым болидом, но как это сделать, не разобравшись в природе проблем старого?

Автор:
, Редактор
Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Начало сезона 2022 года сложно назвать для Mercedes успешным, учитывая, что в Имоле Льюис Хэмилтон финишировал только 13-м, в круге позади Макса Ферстаппена. При этом в команде признали, что до сих пор не до конца понимают точные причины своей низкой скорости, а потому пока не нашли решения проблем.

Бывший гонщик Mercedes Нико Росберг увидел в этой ситуации угрозу и для следующего сезона.

«Сложно оставаться оптимистами, так как они сами признают, что для них борьба за титул в этом сезоне окончена, – сказал росберг в немецком эфире телеканала Sky. – И более того, есть риск, что и следующий сезон сложится трудно. Разработка машин 2023 года уже должна начаться, и если они на ложном пути, то и в следующем году они останутся аутсайдерами.

Так что сейчас очень опасная для Mercedes ситуация, они находятся под колоссальным давлением, так как им нужно срочно разобраться с проблемой и найти ей решение».

Росберг также прокомментировал кадры из Имолы, на которых было видно, как в боксах Mercedes глава команды Тото Вольф очень эмоционально кричит на Хэмилтона – слов слышно не было, а сами участники после отказались сообщить прессе, о чем был их разговор.

Конечно эта ситуация отразится на отношения Льюиса Хэмилтона и команды. У них очень крепкая связь, но Льюис более, чем другие любит вникать в дела инженеров, а Тото Вольфу нужно при этом самому все держать под контролем. Конечно, он сильный лидер и справится, но я думаю, мы увидим еще много напряженных моментов в их отношениях», – сказал Росберг о своем бывшем напарнике и бывшем боссе.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Йос Ферстаппен: Приятно видеть, как Макс обгоняет Хэма на круг
Предыдущая новость

Йос Ферстаппен: Приятно видеть, как Макс обгоняет Хэма на круг
Следующая новость

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Больше от
Сергей Иванов
Формула Е представила новую, легкую и мощную машину Показ машины Формулы Е Третьего поколения
Формула E

Формула Е представила новую, легкую и мощную машину

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа Ралли Италия
WRC

Hyundai выставит на Ралли Италия двукратного победителя этого этапа

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Mercedes Больше от
Mercedes
В Mercedes привезут в Майами серьезные обновления болидов
Формула 1

В Mercedes привезут в Майами серьезные обновления болидов

«На Мальдивах я умру». Вольф отказался уходить из Ф1
Формула 1

«На Мальдивах я умру». Вольф отказался уходить из Ф1

Технический анализ: отличия в конфигурации машин Mercedes в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический анализ: отличия в конфигурации машин Mercedes в Имоле

Самое важное:

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.