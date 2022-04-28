Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

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Начало сезона 2022 года сложно назвать для Mercedes успешным, учитывая, что в Имоле Льюис Хэмилтон финишировал только 13-м, в круге позади Макса Ферстаппена. При этом в команде признали, что до сих пор не до конца понимают точные причины своей низкой скорости, а потому пока не нашли решения проблем.

Бывший гонщик Mercedes Нико Росберг увидел в этой ситуации угрозу и для следующего сезона.

«Сложно оставаться оптимистами, так как они сами признают, что для них борьба за титул в этом сезоне окончена, – сказал росберг в немецком эфире телеканала Sky. – И более того, есть риск, что и следующий сезон сложится трудно. Разработка машин 2023 года уже должна начаться, и если они на ложном пути, то и в следующем году они останутся аутсайдерами.

Так что сейчас очень опасная для Mercedes ситуация, они находятся под колоссальным давлением, так как им нужно срочно разобраться с проблемой и найти ей решение».

Росберг также прокомментировал кадры из Имолы, на которых было видно, как в боксах Mercedes глава команды Тото Вольф очень эмоционально кричит на Хэмилтона – слов слышно не было, а сами участники после отказались сообщить прессе, о чем был их разговор.

Конечно эта ситуация отразится на отношения Льюиса Хэмилтона и команды. У них очень крепкая связь, но Льюис более, чем другие любит вникать в дела инженеров, а Тото Вольфу нужно при этом самому все держать под контролем. Конечно, он сильный лидер и справится, но я думаю, мы увидим еще много напряженных моментов в их отношениях», – сказал Росберг о своем бывшем напарнике и бывшем боссе.