Росберг предсказал победу Mercedes над Ferrari в 2022 году

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Команда Ferrari начала год одним из фаворитов сезона, способных победить Red Bull. Однако дальнейший прогресс «Быков» проходил на фоне роста числа проблем у Скудерии, и в последних гонках красные машины зарабатывали даже меньше очков, чем казалось бы явно третьи по скорости Mercedes.

Сейчас Ferrari отстает от Red Bull уже на 135 очков в то время как Mercedes сократила свой отрыв от Скудерии до 30 очков. По мнению бывшего гонщика Формулы 1 Нико Росберга, «Серебряным стрелам» по силам преодолеть и этот отрыв, но только не в Монце.

«Теперь сложно сказать, кто займет второе место в Кубке конструкторов, но я бы поставил на Mercedes просто потому, что это бы сделало сезон интереснее, – признался Росберг. – К тому же в последних гонках они действительно прибавили и уже атакуют Ferrari.

Но конкретно в Монце я считаю, что вторыми будут Ferrari, а победителем опять станет Макс Ферстаппен. Команда Red Bull использует те же базовые настройки, что и в Спа, а мы видели, сколь быстрым там был Макс.

У Mercedes повышенное лобовое сопротивление, а потому нехватка прижимной силы на прямых. В поворотах они уже не уступают лидерам, но на таких трассах как Монца все решается на прямых. Так что там Mercedes не выиграть».

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