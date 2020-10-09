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Формула 1 / Новость

Росберг предсказал Mercedes уход лидеров

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Росберг предсказал Mercedes уход лидеров
Автор:
, редактор

Нико верит, что из-за Вольфа команду покинут многие лидеры, включая Льюиса

Контракт руководителя Mercedes Тото Вольфа истекает в этом году и он до сих пор не подписал новое соглашение. Австриец не раз говорил, что размышляет над тем, чтобы сменить свою роль в команде.

Бывший пилот Mercedes Нико Росберг полагает, что потенциальный уход Вольфа с поста руководителя может сильно сказаться на всей команде в негативном ключе. Помимо прочего, с точки зрения Росберга решение Вольфа также скажется на продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном, ведь соглашение шестикратного чемпиона также истекает в конце 2020-го.

«Я думаю, это важно, – сказал Росберг. – Потому что Льюис [Хэмилтон] убежден, что Тото является ключевой составляющей успеха команды, и это действительно так. Нет гарантий, что с уходом Тото и приходом нового руководителя команда сохранит стабильность.

Уход Тото может запустить эффект домино, когда многие люди на ключевых постах в команде решат, что это конец эпохи и тоже покинут свои места. Это может стать очень плохим поворотом событий для Mercedes».

Также Росберг предположил, что переход из Ferrari в Mercedes должен помочь Себастьяну Феттелю вернуть былую уверенность.

«Нынешние машины – самые нервные из всех, что мы видели, – сказал Нико. – Заднюю часть иногда просто срывает, а ты этого не замечаешь. Это сильно бьет по уверенности пилотов. А Себастьян всегда нуждался в уверенности в задней части машины.

Он попал в цепь негатива. Все начинается с мелочей, одна ошибка в Хоккенхайме, когда он лидировал, потом еще одна, и все это превращается в лавину. И тебя засасывает в этот негатив: ты начинаешь сомневаться в себе и от этого ошибаешься еще чаще. Все становится хуже и хуже.

К тому же, команда сделала своим богом Леклера, а Себ перестал им быть. Это большой шок, и он тоже толкает тебя вниз. Он был №1 для Ferrari, для всей страны, и тут внезапно молодой Леклер получает пятилетний контракт. Это сильный удар по психологии.

Но Aston Martin будет огромным шансом для Себа. Он опять станет богом в команде. У них быстрая машина, с которой можно добиться успеха и выйти на восходящую спираль в психологическом плане. Возможно, он избавится от ошибок, и станет так хорош, как когда-то был. Это большой шанс и я рад, что он его получил».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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