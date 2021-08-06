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Формула 1 Новость

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению чемпиона мира, «Быкам» стоит вернуть в главную команду Пьера Гасли

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

В нынешнем сезоне Гасли заработал очки во всех гонках, за исключением трех, и поднялся на подиум в Баку. В общем зачете он идет восьмым, уступая лишь пилотам Red Bull, Mercedes и Ferrari, а также Ландо Норрису – но при этом опережает другого пилота McLaren Даниэля Риккардо.

Такими выступлениями француз заслужил еще одного шанса в Red Bull Racing, уверен чемпион Ф1 2016 года Нико Росберг.

«Учитывая, в какой он сейчас форме, им стоит посадить его в Red Bull на будущий год, – сказал немец в эфире Sky Sports. – Проблема лишь в том, что у них наверняка есть сомнения, справится ли он с прессингом».

В 2019-м Гасли уже выступал за Red Bull. Это был его второй сезон в Ф1, и Пьеру не удалось составить конкуренцию лидеру команды Максу Ферстаппену. Уже во время летнего перерыва его отправили назад в «младшую» Toro Rosso, заменив Алексом Элбоном.

«Сейчас в AlphaTauri у него вообще нет прессинга, – продолжил Росберг. – Напарник далеко позади, сам он – безоговорочный лидер команды. 

Но если ты выступаешь вместе с Максом Ферстаппеном – это вообще едва ли не самая сложная ситуация в Ф1. 

Именно поэтому у Red Bull так много проблем с тем, кого выбрать ему в пару. Найти ответ на этот вопрос очень сложно».

В 2021 году напарником Ферстаппеном является Серхио Перес. После нескольких стартовых Гран При он обрел неплохую скорость, однако в целом выступает не очень стабильно. Недавно мексиканец заявил, что уверен в продлении своего контракта на 2022 год и рассчитывает гарантировать свое будущее в Red Bull это до конца лета.

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