Росберг показал электрояхту за 3 млн евро

Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг похвастался в своем блоге на YouTube новой покупкой. Немецкий гонщик приобрел себе яхту ценой в 3 миллиона евро. Росберг пока не получил покупку, но провел видеоэкскурсию по выставочному экземпляру.

Главная особенность яхты Sunreef 60E Catamaran в ее экологичности. Помимо традиционного паруса за передвижение лодки отвечают электродвигатели, солнечные батареи и ветрогенераторы.

Сообщается, что напряжение в электромоторе яхты Росберга превышает 700 Вольт, что в два раза выше, чем у стандартной модели электромобиля Tesla. Одного полного заряда 18-метровому судну хватает на восемь часов хода, при этом за счет солнечных и ветровых батарей двигатель продолжает заряжаться по ходу движения.