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Формула 1 / Новость

Росберг показал электрояхту за 3 млн евро

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Росберг показал электрояхту за 3 млн евро
Автор:
, редактор

Нико решил похвастаться новым экологичным транспортом

Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг похвастался в своем блоге на YouTube новой покупкой. Немецкий гонщик приобрел себе яхту ценой в 3 миллиона евро. Росберг пока не получил покупку, но провел видеоэкскурсию по выставочному экземпляру.

Главная особенность яхты Sunreef 60E Catamaran в ее экологичности. Помимо традиционного паруса за передвижение лодки отвечают электродвигатели, солнечные батареи и ветрогенераторы. 

Сообщается, что напряжение в электромоторе яхты Росберга превышает 700 Вольт, что в два раза выше, чем у стандартной модели электромобиля Tesla. Одного полного заряда 18-метровому судну хватает на восемь часов хода, при этом за счет солнечных и ветровых батарей двигатель продолжает заряжаться по ходу движения.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг
Автор Иван Матушкин

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