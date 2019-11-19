Росберг возложил на Феттеля вину за аварию в Сан-Паулу
Экс-чемпион мира посочувствовал гонщикам Скудерии – и в то же время признал, что наблюдение за эпизодом с участием Феттеля и Леклера доставило ему определенное удовольствие.
На заключительном этапе гонки в Бразилии Шарль Леклер обогнал Себастьяна Феттеля в первом повороте – а когда немец попытался вернуть позицию на прямой после третьего поворота, две Ferrari столкнулись.
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не стал винить кого-либо в аварии, а вот чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал свое мнение.
«У меня был такой случай, – сказал Росберг в блоге на YouTube. – В такой ситуации и правда тяжело, потому что каждый пытается зажать соперника, не оставить ему лишнего пространства.
Леклер оставил минимум пространства снаружи, а Феттель, как только оказался немного впереди, сразу же начал смещаться Леклера. Потому что как только вы оказываетесь впереди, то вы контролируете ситуацию и можете решать, куда двигаться. Однако Феттель, возможно, начал смещаться слишком рано и слишком быстро. Поэтому я бы сказал, что Леклер виноват не так сильно, как Феттель.
Парень впереди думает, что вы движетесь довольно медленно, и хочет как можно скорее оказаться перед вами. Вы же не видите, что тот парень смещается в вашу сторону – а когда замечаете, между вами уже считанные миллиметры и через миг вы сталкиваетесь. Слов нет, в той ситуации оба были настолько агрессивны, насколько это возможно».
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Росберг также признал, что этот эпизод гонки ему понравился: «Очень непростая ситуация для команды. Это по-настоящему ужасно – это худшее, что может произойти, когда вы выступаете за Ferrari, В то же время, к сожалению, мы не против видеть подобные инциденты, ведь они придают всему остроты и накала».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Нико Росберг В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Росберг возложил на Феттеля вину за аварию в Сан-Паулу
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