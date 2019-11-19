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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Росберг возложил на Феттеля вину за аварию в Сан-Паулу

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Росберг возложил на Феттеля вину за аварию в Сан-Паулу
Автор:
19 нояб. 2019 г., 17:49

Экс-чемпион мира посочувствовал гонщикам Скудерии – и в то же время признал, что наблюдение за эпизодом с участием Феттеля и Леклера доставило ему определенное удовольствие.

На заключительном этапе гонки в Бразилии Шарль Леклер обогнал Себастьяна Феттеля в первом повороте – а когда немец попытался вернуть позицию на прямой после третьего поворота, две Ferrari столкнулись.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не стал винить кого-либо в аварии, а вот чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал свое мнение.

«У меня был такой случай, – сказал Росберг в блоге на YouTube. – В такой ситуации и правда тяжело, потому что каждый пытается зажать соперника, не оставить ему лишнего пространства.

Леклер оставил минимум пространства снаружи, а Феттель, как только оказался немного впереди, сразу же начал смещаться Леклера. Потому что как только вы оказываетесь впереди, то вы контролируете ситуацию и можете решать, куда двигаться. Однако Феттель, возможно, начал смещаться слишком рано и слишком быстро. Поэтому я бы сказал, что Леклер виноват не так сильно, как Феттель.

Парень впереди думает, что вы движетесь довольно медленно, и хочет как можно скорее оказаться перед вами. Вы же не видите, что тот парень смещается в вашу сторону – а когда замечаете, между вами уже считанные миллиметры и через миг вы сталкиваетесь. Слов нет, в той ситуации оба были настолько агрессивны, насколько это возможно».

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Росберг также признал, что этот эпизод гонки ему понравился: «Очень непростая ситуация для команды. Это по-настоящему ужасно – это худшее, что может произойти, когда вы выступаете за Ferrari, В то же время, к сожалению, мы не против видеть подобные инциденты, ведь они придают всему остроты и накала».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Нико Росберг В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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