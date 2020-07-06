Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

Себастьян Феттель занял десятое место на Гран При Австрии, из всех финишировавших опередив только Николя Латифи на Williams. Гонщик Ferrari стартовал 11-м, а по ходу гонки попал в разворот после неудачной атаки на Карлоса Сайнса.

Сам Феттель в развороте обвинил машину, но чемпион мира 2016 года Нико Росберг уверен, что причиной была ошибка Себастьяна.

«Это грубая ошибка в оценке ситуации, которую он повторяет снова и снова, – сказал Росберг в эфире RTL. – Меня также печалит то, как он себя оправдывает. Он говорит, что Ferrari могла претендовать максимум на шестое-седьмое место, в то время как его напарник стал вторым».

С Росбергом согласился другой экс-пилот Формулы 1 из Германии – Ральф Шумахер.

«Не знаю, что происходит с Себастьяном, – сказал Шумахер Sky Deutschland. – Такое может происходить с молодыми пилотами, но не с четырехкратным чемпионом мира».