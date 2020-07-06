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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает

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Росберг: Печально, что Феттель себя оправдывает
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 12:45

Росберг и Шумахер не нашли Себастьяну оправданий

Себастьян Феттель занял десятое место на Гран При Австрии, из всех финишировавших опередив только Николя Латифи на Williams. Гонщик Ferrari стартовал 11-м, а по ходу гонки попал в разворот после неудачной атаки на Карлоса Сайнса. 

Сам Феттель в развороте обвинил машину, но чемпион мира 2016 года Нико Росберг уверен, что причиной была ошибка Себастьяна.

«Это грубая ошибка в оценке ситуации, которую он повторяет снова и снова, – сказал Росберг в эфире RTL. – Меня также печалит то, как он себя оправдывает. Он говорит, что Ferrari могла претендовать максимум на шестое-седьмое место, в то время как его напарник стал вторым».

С Росбергом согласился другой экс-пилот Формулы 1 из Германии – Ральф Шумахер. 

«Не знаю, что происходит с Себастьяном, – сказал Шумахер Sky Deutschland. – Такое может происходить с молодыми пилотами, но не с четырехкратным чемпионом мира».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Ральф Шумахер , Нико Росберг В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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