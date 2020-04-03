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Формула 1 / Новость

Росберг: Отмена гонок повышает шансы Ферстаппена на титул

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Росберг: Отмена гонок повышает шансы Ферстаппена на титул
Автор:
, редактор
3 апр. 2020 г., 10:05

Бывший пилот Mercedes уверен, что сокращение сезона снижает преимущество команды Mercedes над конкурентами

Макс Ферстаппен и руководство Red Bull неоднократно заявляли о намерении побороться за чемпионский титул Формулы 1 в 2020 году. Сезон до сих пор не начался из-за эпидемии коронавируса и точно начнется не раньше лета. Однако чемпион 2016 года Нико Росберг считает, что отмена этапов пойдет Максу Ферстаппену только на пользу, повысив его шансы на победу в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.

«Это повышает наши шансы получить неожиданного чемпиона, – сказал Росберг в интервью Sky Sports. – Потому что при меньшем числе гонок удача играет более важную роль. Я изначально думал, что Макс и Red Bull в этом году пойдут за титулом, будут досаждать Mercedes и дадут им настоящий бой. А при более коротком сезоне шансы Ферстаппена станут еще выше».

Росберг также предположил, что план проводить по две гонки в одном месте может сработать: «Это все меняет. Ты строишь планы на сезон, а потом тебе говорят проводить по две гонки за уик-энд! Тут надо все делать по-другому. Это очень сложно, такая перемена потребует единогласного согласия команд.

Но, мне кажется, это вполне возможно. Сейчас все открыты к новым решениям, хотят устроить зрелищный сезон. Думаю, сейчас люди могут пойти на очень необычные варианты».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Росберг В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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