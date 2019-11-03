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Формула 1 / Гран При США / Новость

Росберг объяснил провал Хэмилтона в квалификации

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Росберг объяснил провал Хэмилтона в квалификации
Автор:
, редактор
3 нояб. 2019 г., 14:05

Чемпион мира 2016 года счел неровный асфальт причиной неудачи своего бывшего напарника.

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран При США, в то время как его партнер по Mercedes Льюис Хэмилтон стал только пятым. По мнению бывшего гонщика Ф1 Нико Росберга, причиной такого результат неровный асфальт на «Трассе Америк».

«Боттас неожиданно завоевал поул, – сказал Росберг в своем блоге на YouTube. – Трасса была такой неровной, что езда по ней оказалась просто экстремальной. Наверное, вы слышали, что у Льюиса даже начались из-за этого боли. А вот у Боттаса никаких физических проблем не возникло.

В машине Формуле 1 ты практически сидишь на земле. По аэродинамическим причинам машину надо делать очень низкой с низким центром гравитации. Ты сидишь на земле и все кочки чувствуешь позвоночником. Это очень тяжело».

По мнению Росберга, старт с пятого места не помешает Хэмилтону гарантировать себе чемпионский титул уже в США. Для этого британцу достаточно финишировать восьмым.

«Льюис на 100% станет чемпионом в этом уик-энд, и это просто невероятно, – отметил Росберг. – Мы выступали вместе с 13-14 лет, были лучшими друзьями, воображали, как будем выступать за лучшие команды. А сейчас этот парень станет шестикратным чемпионом мира, будет близко к лучшему в истории – Михаэлю Шумахеру. И он полностью это заслужил, его пилотаж впечатляет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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