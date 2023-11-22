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Росберг объяснил, почему в 2024-м Хэмилтон будет бороться за титул

Немецкий экс-пилот поделился прогнозом в отношении своего бывшего напарника и его шансов стать восьмикратным

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Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, второе место, Нико Росберг

Льюис Хэмилтон наверняка закончил бы выступления в Формуле 1 в конце 2021 года, доведись ему переиграть Макса Ферстаппена в Абу-Даби – и, таким образом, Михаэля Шумахера по общему количеству выигранных сезонов. Но судьбе и Майклу Маси оказалось угодно иначе. 

После этого британец внезапно пришел к мысли, что рубеж 40-летния вовсе не является для его карьеры непреодолимым. И хотя в последние годы Mercedes не позволяет Льюису всерьез бороться за титул, гонщик продолжит выступать в Ф1 еще как минимум два года

При этом, по мнению своего бывшего напарника Нико Росберга, уже в 2024-м от Хэмилтона можно ждать совсем не таких результатов, как в последнее время. Прежде всего, как объяснил чемпион-2016, это связано с усилением команды. 

«В последнее время мы уже видели у Mercedes проблески отличной форму, – рассказал 38-летний экс-пилот в интервью Daily Mail. – Им просто недостает стабильности. Но вспомните Остин. Там они по-настоящему сражались за победу, их машина действительно была быстрейшей по ходу уик-энда.

Мы видим, что они начинают разбираться с ней. Пак что единственная сложность – это добиваться такого темпа постоянно. Сейчас by недостает скорости на прямых, но и здесь виден прогресс».

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W14

Фото: Эрик Юниус

Льюис Хэмилтон, Mercedes W14

Нико продолжил: «Я верю в способности Mercedes, так как сам выступал за них. И мне отлично известна сила команды. Ведь все люди там остались прежними. 

Потому совершенно точно есть шанс, что в следующем году Льюис будет вновь сражаться за титул».

На вопрос о том, будет ли он радоваться за Хэмилтона, если тот действительно завоюет восьмой титул, Росберг ответил: «Я буду рад, если победит Mercedes. Они были моей гоночной семьей. Что касается Льюиса, тут мое отношение остается нейтральным.

Мне бы просто хотелось увидеть славное сражение за чемпионство, в котором победил бы сильнейший гонщик. Никаких предпочтений у меня здесь, конечно, нет».

После того, как Нико стал сильнейшим в 2016 году, все титулы достались только Льюису Хэмилтону (четыре) и Максу Ферстаппену (три).

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