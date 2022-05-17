Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ
По мнению чемпиона 2016 года, обе серии могут быть электрическими и не мешать друг другу
После ухода из Формулы 1, чемпион 2016 года Нико Росберг стал активным сторонником электротранспорта и даже основал собственную команду в гонках на электрических внедорожниках Extreme E.
Стал он и гостем уик-энда Формулы Е в Берлине, где выступил с критикой плана Формулы 1 не переходить на электропривод, а использовать взамен безвредное для окружающей среды синтетическое топливо.
«Формула 1 сделала ставку на синтетическое топливо, но я не думаю, что в долгосрочном отношении это подходящая технология для персонального транспорта, – сказал Росберг. – Однако такое топливо может пригодиться в авиации или для использования в морском транспорте.
Какие-то другие виды транспорта тоже, возможно, на него перейдут, но всю проблему это не решит. Так что, надеюсь, Формула 1 все же перейдет на электромоторы.
И я убежден, что существует прекрасная возможность для существования Формулы Е и электрической Формулы 1 одновременно. Так, ФЕ проводит гонки в центральных частях городов. У Формулы 1 просто нет такой опции. Так что я думаю с переходом Формулы 1 на электромоторы ФЕ не исчезнет и продолжит развиваться».
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