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Формула 1 Новости

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

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Нико сомневается в ментальной силе Пьера

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

Пьер Гасли начинал сезон-2019 в составе Red Bull, но уже в августе того же года из-за плохих результатов был возвращен в Toro Rosso. В Фаэнце француз сумел вернуться к успешным результатам, даже выиграв гонку. Из-за этого Гасли стали сватать обратно в Red Bull, и сам он тоже говорит о желании получить второй шанс.

Однако чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг сомневается, что в Red Bull Гасли справится с давлением и добьется успеха.

«Не надо забывать, что сейчас у него совершенно иная психологическая ситуация, – сказал Росберг в эфире немецкого канала Sky. – У него больше нет сидящего в соседней машине Ферстаппена. Может, в том и была проблема, что он не мог справиться при таком сильном напарнике.

В этом и проблема Red Bull, поэтому они еще не приняли решения [по втором пилоту]. Да, в AlphaTauri Гасли дает результат, но не факт, что сделает то же самое в Red Bull».

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Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

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