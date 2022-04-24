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По итогам гонки Формулы 1 в Имоле из-за попадания в трафик Льюис Хэмилтон финишировал только 13-м, в то время как его напарник по Mercedes Джордж Расселл смог закончить заезд четвертым.

После финиша глава коллектива Тото Вольф по радио извинился перед Льюисом за то, какой машиной управлял британец, также отметив, что Mercedes «оказалась командой, недостойной чемпиона мира».

Экс-гонщик Формулы 1 и бывший напарник Хэмилтона, а ныне эксперт Sky Sports Нико Росберг считает, что Вольф делал это заявление не совсем искренне. «Тото сыграл в игру на психике, взяв вину на себя и пытаясь таким образом ментально поддержать Льюиса, – приводит слова Росберга Daily Express со ссылкой на Sky Sports. – Это очень умный маневр с его стороны. Тото поддержал его, взяв вину на себя, а не возложив ее на Льюиса.

Это очень умный ход, поскольку это не совсем правда – и давайте не забывать, что Расселл финишировал четвертым на той же машине. Так что Льюис определенно сыграл большую роль в таком плохом результате в этот уик-энд».