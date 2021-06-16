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Формула 1 Новость

Росберг не поверил в досрочную замену Боттаса на Расселла

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, Ответственный редактор

По мнению чемпиона Ф1, Тото Вольф не склонен к скоропалительным решениям, потому не стоит ждать перестановок в Mercedes до конца чемпионата

Росберг не поверил в досрочную замену Боттаса на Расселла

В том, что Валттери Боттас покинет состав чемпионов мира после завершения нынешнего сезона Ф1, сомнений уже почти не осталось – вопрос теперь в том, сможет ли финн удержаться в чемпионской команде хотя бы во всех оставшихся гонках 2021-го.

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По мнению сильнейшего гонщика 2016 года Нико Росберга, подход главы Mercedes Тото Вольфа не оставляет Джорджу Расселлу шансов сменить команду до зимнего перерыва. 

«Это большой вопрос, – признался Нико в интервью Sky Sports, оценивая дальнейшее развитие событий. – Понятно, что в итоге Расселл окажется в Mercedes.

Но для Тото Вольфа это не тот вопрос, которым надо заниматься в середине сезона. Он привык обдумывать такие вещи максимально тщательно.

Очень сложно сказать, что он выберет в этот раз. Разумеется, Расселл станет ценным активом для Mercedes, хотя и Валттери Боттас, надо признать, смотрелся очень сильно в последние годы. 

Я не думаю, что это [замена по ходу чемпионата] – то, что ему [Вольфу] стоит делать».  

Росберг добавил: «Если смотреть на ситуацию с точки зрения болельщика, то, конечно, было бы здорово увидеть кого-то нового во второй машине рядом с Льюисом. Кого-то, кто реально сможет навязать ему борьбу внутри команды. 

Речь о молодом парне, который в будущем сможет заменить и самого Льюиса, став лидером Mercedes. Так что поклонники Ф1, конечно, были бы рады увидеть перестановки и какую-то новизну».

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