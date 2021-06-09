Росберг не готов стать боссом команды Ф1. Потому что работы много

Нико Росберг покинул Формулу 1 сразу после того, как стал чемпионом мира в 2016 году. Некоторое время немецкий гонщик вел YouTube-блог про Ф1, а затем завел собственную команду в серии Extreme E. Однако к работе руководителя команды в Ф1 Росберг не готов.

«Мне это не подходит, – уверен Нико. – Там чересчур много обязанностей для меня. Это полноценная работа. Ты занят утром, в обед, вечером – весь день.

Когда я вижу, как напряженно работает Тото Вольф, то понимаю, что это не для меня. Я до конца жизни не хочу в такую ситуацию попадать. Я уже испытал эти обязательства и напряжение, когда был пилотом. И не хочу испытать это снова».