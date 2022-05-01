Росберг назвал столкновение Ферстаппена и Леклера неизбежным

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После четырех первых Гран При практически не осталось сомнений, что судьба титулов решится в соперничестве Red Bull с Ferrari и борьбе лидеров этих команд – Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. Пока только двум этим пилотам удавалось выигрывать гонки, причем они уже несколько раз сходились на трассе и обгоняли друг друга.

Год назад соперником Ферстаппена был Льюис Хэмилтон из Mercedes. Болельщики до сих пор обсуждают их аварии в Сильверстоуне и Монце, а также многочисленные эпизоды контактной борьбы.

Однако в 2022-м все пока обходится без столкновений – хотя прежде у Макса с Шарлем и случались контакты: можно вспомнить старт Гран При Японии 2019 года, борьбу за победу в Шпильберге в том же сезоне или первый круг Гран При Бахрейна в 2020-м.

Сильнейший пилот Ф1 2016 года Нико Росберг уверен, что новая авария двух гонщиков – лишь вопрос времени.

«Для спорта их дуэль – это фантастическая история, которая постоянно держит в напряжении и способна перевернуть все с ног на голову, – рассказал 36-летний немец в эфире Sky Sports. – Можно назвать эту борьбу продолжением того сражения, что мы видели в прошлом году – разве что Максу приходится биться не с Льюисом. Но эта дуэль доставляет такое же удовольствие.

Однако поверьте мне, она еще не достигла своего наибольшего накала. Если эти парни продолжат в том же духе, то в какой-то момент они точно дойдут до контакта или столкновения. Вот тогда все станет по-настоящему интересно.

И лично я очень этого жду».

Из-за двух сходов Ферстаппен уступает Леклеру 27 очков в общем зачете, но положение изменится уже 8 мая на Гран При Майами.