Росберг назвал карьеру Феттеля «ужасным сценарием»
Нико отдал должное достижениям четырехкратного чемпиона, но признался, что сам не хотел бы оказаться в такой истории, как у Себа под конец выступлений
Себастьян Феттель блистал в Формуле 1 в начале 2010-х за рулем Red Bull, а затем стал лидером Ferrari и несколько раз был очень близок к титулу. В общей сложности немец одержал 53 победы в Гран При – это третий результат в истории спорта.
Однако с 2019 года успехи Себа стали более скромными, а в 2020-м он явно не мог угнаться за молодым партнером по Скудерии Шарлем Леклером. Феттель перешел в Aston Martin и после двух сезонов во второй половине пелотона окончательно объявил о завершении карьеры.
Нико Росберг, напротив, покинул Ф1 сразу же после завоевания первого титула в 2016 году. По мнению, бывшего гонщика, он сделал правильный выбор, когда не стал продолжать выступления, хотя мог гоняться еще не один сезон.
«Начать надо с того, что карьера Себа получилась легендарной, – сказал Нико в интервью телеканалу Sport1. – Он стал одним из самых успешных гонщиков в истории и добился невероятных достижений. Четыре титула подряд – это просто безумие».
Однако последние сезоны Феттеля 37-летний Росберг оценил иначе: «Порой он продолжал ехать фантастически – например, в концовке прошедшего чемпионата. Но такое получалось у него не всегда.
Часто его разворачивало из-за собственных ошибок, а для четырехкратного чемпиона это просто неприемлемо. Самое странное, что такое иногда происходило в нескольких гонках подряд. С психологической точки зрения подобное очень сложно».
Нико продолжил: «Я стремился любой ценой избежать такой негативной спирали, которая затягивает тебя все дальше и дальше вниз. Для меня это был бы просто ужасный сценарий.
Уверен, что Себу тоже было непросто. Но ответить на вопрос, вовремя ли он ушел, под силу только ему самому.
В последних гонках он выглядел раскованным и ехал так, как в свои лучшие годы. Ему удавались потрясающие выступления. В Остине он лидировал, а в Сан-Паулу ехал четвертым или пятым на невероятно медленной машине.
Это было сильно, и я считаю, что благодаря таким гонкам завершение его карьеры получилось приятным».
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