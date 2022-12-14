Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Мнение: почему Ferrari выбрала Вассера и с чего ему стоит начать Следующая / Ральф Шумахер усомнился, что Зайдль оставит Боттаса в Sauber
Формула 1 Новость

Росберг назвал карьеру Феттеля «ужасным сценарием»

Нико отдал должное достижениям четырехкратного чемпиона, но признался, что сам не хотел бы оказаться в такой истории, как у Себа под конец выступлений

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Росберг назвал карьеру Феттеля «ужасным сценарием»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Себастьян Феттель блистал в Формуле 1 в начале 2010-х за рулем Red Bull, а затем стал лидером Ferrari и несколько раз был очень близок к титулу. В общей сложности немец одержал 53 победы в Гран При – это третий результат в истории спорта. 

Однако с 2019 года успехи Себа стали более скромными, а в 2020-м он явно не мог угнаться за молодым партнером по Скудерии Шарлем Леклером. Феттель перешел в Aston Martin и после двух сезонов во второй половине пелотона окончательно объявил о завершении карьеры. 

Нико Росберг, напротив, покинул Ф1 сразу же после завоевания первого титула в 2016 году. По мнению, бывшего гонщика, он сделал правильный выбор, когда не стал продолжать выступления, хотя мог гоняться еще не один сезон. 

«Начать надо с того, что карьера Себа получилась легендарной, – сказал Нико в интервью телеканалу Sport1. – Он стал одним из самых успешных гонщиков в истории и добился невероятных достижений. Четыре титула подряд – это просто безумие». 

Однако последние сезоны Феттеля 37-летний Росберг оценил иначе: «Порой он продолжал ехать фантастически – например, в концовке прошедшего чемпионата. Но такое получалось у него не всегда. 

Часто его разворачивало из-за собственных ошибок, а для четырехкратного чемпиона это просто неприемлемо. Самое странное, что такое иногда происходило в нескольких гонках подряд. С психологической точки зрения подобное очень сложно». 

Нико продолжил: «Я стремился любой ценой избежать такой негативной спирали, которая затягивает тебя все дальше и дальше вниз. Для меня это был бы просто ужасный сценарий. 

Уверен, что Себу тоже было непросто. Но ответить на вопрос, вовремя ли он ушел, под силу только ему самому.

В последних гонках он выглядел раскованным и ехал так, как в свои лучшие годы. Ему удавались потрясающие выступления. В Остине он лидировал, а в Сан-Паулу ехал четвертым или пятым на невероятно медленной машине.

Это было сильно, и я считаю, что благодаря таким гонкам завершение его карьеры получилось приятным».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Мнение: почему Ferrari выбрала Вассера и с чего ему стоит начать
Предыдущая новость

Мнение: почему Ferrari выбрала Вассера и с чего ему стоит начать
Следующая новость

Ральф Шумахер усомнился, что Зайдль оставит Боттаса в Sauber

Ральф Шумахер усомнился, что Зайдль оставит Боттаса в Sauber
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Новым руководителем McLaren стал инженер Шумахера, Кими и Алонсо
Формула 1

Новым руководителем McLaren стал инженер Шумахера, Кими и Алонсо

Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем
Формула 1

Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем

Официально: Вассер оставил пост главы Alfa Romeo
Формула 1

Официально: Вассер оставил пост главы Alfa Romeo

Нико Росберг Больше от
Нико Росберг
Росберг раскритиковал Ferrari за увольнение Бинотто
Формула 1

Росберг раскритиковал Ferrari за увольнение Бинотто

Росберг объяснил, почему его не привлекает роль босса команды Ф1
Формула 1

Росберг объяснил, почему его не привлекает роль босса команды Ф1

«Не обгонишь Норриса – вылетишь». Росберг предостерег Пиастри
Формула 1

«Не обгонишь Норриса – вылетишь». Росберг предостерег Пиастри

Самое важное:

Феттель остался недоволен машинами 2022 года. FIA ему ответила
Формула 1 Формула 1

Феттель остался недоволен машинами 2022 года. FIA ему ответила

Гонщик сказал, что новые правила Ф1 не смогли решить поставленных задач. Эти слова попросили прокомментировать Николаса Томбасиса

Добьется ли Ferrari успеха с Вассером? Ответ Сайнса
Формула 1 Формула 1

Добьется ли Ferrari успеха с Вассером? Ответ Сайнса

Гонщик поделился мыслями о том, как будет выступать команда после смены своего руководителя

Трассу в Барселоне попробуют избавить от «эски» на третьем секторе
Формула 1 Формула 1

Трассу в Барселоне попробуют избавить от «эски» на третьем секторе

Боссы Гран При Испании озвучили планы получить омологацию для версии кольца без непопулярной связки поворотов

Слухи: Red Bull и Ford начали переговоры о партнерстве в сфере моторов
Формула 1 Формула 1

Слухи: Red Bull и Ford начали переговоры о партнерстве в сфере моторов

На первый взгляд эта история кажется очень сомнительной. Однако при детальном изучении оказывается, что в ней есть зерна здравого смысла

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.