Росберг назвал главную слабость Боттаса
По мнению бывшего гонщика Mercedes, его финский сменщик уступает другим топ-пилотам Ф1 в умении вести борьбу колесо в колесо
Нико Росберг объявил о завершении карьеры спустя несколько дней после того, как выиграл чемпионат Формулы 1 в 2016 году. Немца заменил в Mercedes Валттери Боттас, который в дальнейшем провел с командой пять сезонов, после чего уступил место молодому Джорджу Расселлу.
Хотя Боттас был быстр и одержал десять побед в Гран При, он не смог составить конкуренции Льюису Хэмилтону – и теперь продолжит карьеру в Alfa Romeo.
Росберг оценил выступления Валттери, назвав его главную проблему.
«Для Alfa он, разумеется, станет очень ценным обретением, – сказал Нико в эфире Sky F1. – Если же говорить о его главной слабости, то она в том, что по гоночному темпу Валттери чуть хуже Льюиса.
Еще один момент – борьба колесо в колесо, обгоны. Здесь он тоже проигрывает напарнику».
В сезоне-2021 Боттас довольно часто проводил невыразительные гонки. Он был по-настоящему хорош лишь раз – в Турции, где Хэмилтон получил штраф за замену мотора. Там Валттери напомнил о своих лучших днях, стартовав с поула и одержав уверенную победу. Также финн был силен по ходу субботних спринтов в Монце и Бразилии.
Еще один чемпион мира, Дженсон Баттон, признал решение Mercedes расстаться с Валттери своевременным.
«Бывают дни, когда он феноменально быстр, – объяснил британский эксперт. – Но если говорить о стабильности результатов, то тут его не сравнить с Льюисом и Максом [Ферстаппеном]. Эти двое просто на другом уровне.
При этом по ходу сезона Валттери довольно часто опережал Льюиса в квалификациях, особенно во второй половине года».
Говоря о переходе финна в Alfa Romeo, Дженсон добавил: «Ему нужны были перемены. Перемены в карьере, которые всегда приносит смена команды. При этом он принесет с собой много знаний и сможет начать все заново, с чистого листа».
Выступая за Mercedes, Боттас дважды, в 2019 и 2020 годах, становился вице-чемпионом мира.