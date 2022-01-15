Росберг назвал главную слабость Боттаса

Нико Росберг объявил о завершении карьеры спустя несколько дней после того, как выиграл чемпионат Формулы 1 в 2016 году. Немца заменил в Mercedes Валттери Боттас, который в дальнейшем провел с командой пять сезонов, после чего уступил место молодому Джорджу Расселлу.

Хотя Боттас был быстр и одержал десять побед в Гран При, он не смог составить конкуренции Льюису Хэмилтону – и теперь продолжит карьеру в Alfa Romeo.

Росберг оценил выступления Валттери, назвав его главную проблему.

«Для Alfa он, разумеется, станет очень ценным обретением, – сказал Нико в эфире Sky F1. – Если же говорить о его главной слабости, то она в том, что по гоночному темпу Валттери чуть хуже Льюиса.

Еще один момент – борьба колесо в колесо, обгоны. Здесь он тоже проигрывает напарнику».

В сезоне-2021 Боттас довольно часто проводил невыразительные гонки. Он был по-настоящему хорош лишь раз – в Турции, где Хэмилтон получил штраф за замену мотора. Там Валттери напомнил о своих лучших днях, стартовав с поула и одержав уверенную победу. Также финн был силен по ходу субботних спринтов в Монце и Бразилии.

Еще один чемпион мира, Дженсон Баттон, признал решение Mercedes расстаться с Валттери своевременным.

«Бывают дни, когда он феноменально быстр, – объяснил британский эксперт. – Но если говорить о стабильности результатов, то тут его не сравнить с Льюисом и Максом [Ферстаппеном]. Эти двое просто на другом уровне.

При этом по ходу сезона Валттери довольно часто опережал Льюиса в квалификациях, особенно во второй половине года».

Говоря о переходе финна в Alfa Romeo, Дженсон добавил: «Ему нужны были перемены. Перемены в карьере, которые всегда приносит смена команды. При этом он принесет с собой много знаний и сможет начать все заново, с чистого листа».

Выступая за Mercedes, Боттас дважды, в 2019 и 2020 годах, становился вице-чемпионом мира.