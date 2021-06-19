Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

Накануне Гран При Франции Валттери Боттас попросил команду заменить его болид на запасной. Это было сделано, после чего старая машина, которую глава команды Тото Вольф назвал настроенной отлично, досталась Льюису Хэмилтону.

И в первой и во второй пятничных тренировках именно Боттас показал лучшее для Mercedes время круга, опередив напарника сначала на три, а после обеда на две с половиной десятые секунды. Анализируя эти результаты, бывший гонщик Mercedes Нико Росберг предположил, что дело может быть именно в машинах

«Возможно, причина в том, что им поменяли шасси, – сказал Росберг в эфире Sky F1. – Дело в том, что запасное шасси предназначалось очевидно для Льюиса. Так может за счет этого он смог так прибавить?».

Лучшее время во второй тренировке показали, однако, не пилоты Mercedes, а Макс Ферстаппен на Red Bull. Для Росберга это стало сюрпризом.

«Честно сказать, вчерашние результаты немного удивляют. Этот трек подходит как раз Mercedes. Но даже там, где силен Mercedes, Red Bull также показывает отличное время на секторах. Так что можно предсказать плотную борьбу в квалификации.

Вообще очень интересно будет посмотреть именно на форму Red Bull здесь. Трассы в Монако и Баку нетипичны и не показательны. Впрочем, и здесь есть свои особенности, в частности склонность шин к перегреву, особенно на передних колесах», – сказал чемпион мира 2016 года.

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