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Формула 1 Новость

Росберг: Надо менять правила Ф1, причем без долгих дискуссий

Автор:
, Ответственный редактор

Чемпион мира 2016 года выразил уверенность, что перемены пойдут на пользу спорту, который в последнее время слишком часто сотрясают скандалы

Росберг: Надо менять правила Ф1, причем без долгих дискуссий

Напряжение борьбы за титул стало украшением нынешнего сезона Формулы 1 – такой борьбы в Формуле 1 не случалось уже давненько. Однако противостояние Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за титул выявило слабое место Больших Призов: на разных этапах судьи принимали различные решения в одинаковых или очень близких ситуациях.

Кроме того, команды начали вмешиваться в процесс принятия решений, указывая арбитрам на определенные эпизоды и предлагая свой вариант реакции на них.

Все это оставило не самое приятное послевкусие – особенно у поклонников Хэмилтона, которые считают, что у британца украли восьмой титул чемпиона мира. Сам Льюис, как поговаривают, и вовсе может после проигранного сезона завершить карьеру.

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По мнению сильнейшего пилота Ф1 2016 года Нико Росберга, который тоже завоевал свой единственный титул в борьбе с Хэмилтоном на финальном этапе в Абу-Даби, новому руководству FIA во главе с президентом Бин Сулайемом следует оперативно вмешаться в ситуацию. 

«Спорту необходим прогресс, – рассказал Росберг в интервью Sky Sports News. – Начать надо с обгонов и борьбы колесо в колесо. FIA должна сделать правила более строгими, чтобы избавить нас от всех этих дискуссий. Если спорт станет более понятным, будет только лучше. 

Если говорить о поединках на трассе, тоже надо определить их правила, чтобы было ясно, кто прав, а кто – нет. Достаточно принять быстрое решение и, отталкиваясь от него, двигаться дальше».

Экс-пилот добавил: «В данном случае очень важно избежать всех этих сложных дискуссий».

Недавно схожие слова говорил и бывший босс Росберга, глава Mercedes F1 Тото Вольф. 

«Я настроен оптимистично, так как большинство ключевых фигур нашего спорта разделяет мое разочарование теми решениями, которые принимались в течение сезона, – отметил австриец, комментируя решение своей команды отказаться от попыток пересмотреть итоги Гран При Абу-Даби. – Все, кто являются гонщиками, включая и нас, прекрасно знают, что произошло». 

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