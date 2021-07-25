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Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену
Автор: Иван Матушкин , редактор
Нико вспомнил чемпионскую схватку пятилетней давности и сравнил с нынешней
В этом году Льюис Хэмилтон впервые получил серьезного соперника в борьбе за титул чемпиона Формулы 1 с тех пор, как серию покинул Нико Росберг.
Столкновение Хэмилтона с Максом Ферстаппеном на Гран При Великобритании многим напомнило его же аварию с Росбергом в Испании-2016. Сам Росберг тоже увидел нечто общее, но немец уверен, что ему бороться с Хэмилтоном было сложнее.
«Эта борьба немного напомнила мне наш инцидент, – цитирует Росберга Express. – Но у меня все было сложнее, ведь мы были в одной команде. Так что Ферстаппена, по крайней мере, поддерживает вся команда, как и Льюиса. Две команды борются друг с другом, это иная ситуация».
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