Росберг: Мне с Хэмилтоном было сложнее, чем Ферстаппену

В этом году Льюис Хэмилтон впервые получил серьезного соперника в борьбе за титул чемпиона Формулы 1 с тех пор, как серию покинул Нико Росберг.

Столкновение Хэмилтона с Максом Ферстаппеном на Гран При Великобритании многим напомнило его же аварию с Росбергом в Испании-2016. Сам Росберг тоже увидел нечто общее, но немец уверен, что ему бороться с Хэмилтоном было сложнее.

«Эта борьба немного напомнила мне наш инцидент, – цитирует Росберга Express. – Но у меня все было сложнее, ведь мы были в одной команде. Так что Ферстаппена, по крайней мере, поддерживает вся команда, как и Льюиса. Две команды борются друг с другом, это иная ситуация».