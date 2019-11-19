Росберг: Хэмилтона оштрафовали зря, Элбон тоже ошибся
Чемпион 2016 года считает, что штраф, из-за которого Льюис Хэмилтон лишился третьего места на Гран При Бразилии, был слишком суровым.
В конце гонки, сражаясь за второе место, Льюис Хэмилтон выбил Алекса Элбона с трассы. В итоге пилот Red Bull финишировал вне очковой зоны, а британец получил штраф в виде прибавления пяти секунд к результату, что отбросило его с третьего места на седьмое.
Хэмилтон сразу признал вину в аварии. Однако его бывший напарник по Mercedes Нико Росберг считает, что наказание было слишком жестким, поскольку Элбон сам «открыл калитку» для соперника.
«Конечно, Льюис больше виноват, – сказал Росберг в блоге на YouTube. – Элбон был виновен меньше, но он оставил калитку полностью открытой, чтобы Льюис мог нырнуть внутрь.
Льюис немного далеко зашел, но я не уверен, стоило ли это пятисекундного штрафа. Учитывая, как все происходило в этом году, я бы предпочел не штрафовать его. Потому что у Элбона тоже была некоторая ошибка. Это не на сто процентов вина Льюиса.
Элбон оставил калитку открытой, поэтому ему и потом, в повороте, следовало оставить сопернику немного места. Элбон сказал, что не ожидал атаки Льюиса и не видел его – но это не оправдание.
Было бы неплохо в той ситуации обойтись без штрафа, чтобы дать пилотам возможность гоняться и позволить им самим разбираться в таких вещах».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Нико Росберг В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Росберг: Хэмилтона оштрафовали зря, Элбон тоже ошибся
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