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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Росберг: Хэмилтон выглядит потерянным

Бывший напарник семикратного чемпиона предрек Льюису Хэмилтону трудный уик-энд в Монако

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Росберг: Хэмилтон выглядит потерянным
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В пятницу в Монако Льюис Хэмилтон продолжил уступать в скорости своему молодому напарнику Джорджу Расселлу. Во второй тренировке Расселл показал шестое время, немного уступив Ландо Норрису, который стал пятым. А Хэмилтон завершил сессию лишь с 12-м результатом.

Это не осталось без внимания бывшего партнера Хэмилтона, чемпиона 2016 года, а ныне комментатора телеканала Sky Sports F1 Нико Росберга.

«Это опять трудный уик-энд для Льюиса, – заявил Росберг. – Мы все видим, что новым болидом Mercedes непросто управлять, но Джордж Расселл как то-то к нему приноровился и нашел скорость. Он добился невероятного прогресса и сейчас борется с Ландо Норрисом на звание быстрейшего из остальных, кто не выступает за Ferrari и Red Bull.

А Льюис просто выглядит потерянным. Ему будет очень сложно вернуться в прежнюю форму и почувствовать гоночный ритм за короткую третью тренировку. Он определенно испытывает сложности».

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